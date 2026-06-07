Affitti in salita, stipendi fermi: l'emergenza casa per italiani

Un'elaborazione Cna sui dati dell'Agenzia delle Entrate mostra un aumento dei canoni di locazione fino al 50% nei capoluoghi di provincia, mentre le retribuzioni crescono solo del 7-15%. Giovani e lavoratori in difficoltà.

L'accesso alla casa in Italia sta diventando sempre più difficoltoso per giovani, famiglie e lavoratori, a causa di un divario crescente tra canoni di locazione e retribuzioni.

Lo rileva un'elaborazione della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (Cna) sui dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e sull'andamento delle retribuzioni nette nello stesso periodo. L'analisi, condotta su tutti i capoluoghi di provincia, evidenzia un aumento dei canoni di locazione per un appartamento standard di 70 metri quadrati compreso tra il 19% (Potenza) e quasi il 50%, mentre le retribuzioni hanno registrato incrementi molto più contenuti, generalmente tra il 7% e il 15%.

Questo squilibrio mette in crisi la capacità di spesa delle famiglie, specialmente nelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, dove la domanda di alloggi è alta e l'offerta scarsa. I giovani under 35 sono i più colpiti: molti sono costretti a convivere con i genitori o a rinunciare all'autonomia abitativa. Anche i lavoratori a reddito medio-basso, come commercianti, artigiani e impiegati, faticano a trovare soluzioni abitative dignitose senza indebitarsi.

La Cna sottolinea che il caro-affitti sta diventando una barriera all'emancipazione e alla mobilità sociale, con effetti negativi sull'economia locale e sulla coesione sociale. Per far fronte a questa emergenza, servono politiche abitative mirate: potenziamento dell'edilizia pubblica, incentivi per la locazione a canone concordato, agevolazioni fiscali per i proprietari che affittano a prezzi accessibili e un controllo più rigoroso sugli affitti brevi turistici.

Senza interventi strutturali, il divario tra redditi e costo della casa continuerà ad ampliarsi, alimentando disuguaglianze e tensioni sociali. L'analisi della Cna rappresenta un campanello d'allarme che non può essere ignorato, soprattutto in un periodo in cui la ripresa economica è ancora fragile e l'inflazione erode il potere d'acquisto delle famiglie





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Affitti Stipendi Casa Cna Italia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mercato immobiliare 2026: crescono le compravendite ma l'usato guida la corsa, affitti in salitaIl rapporto FIMAA Italia-Confcommercio evidenzia un mercato solido, trainato dall'usato e dalla prima casa, mentre gli affitti subiscono rincari fino al 5%. Previste 770mila transazioni.

Read more »

Trump rilancia l’Ice con 70 miliardi di dollari (cinque mesi dopo i morti di Minneapolis)Fondi per l’agenzia anti-immigrazione, c’è il via libera del Senato

Read more »

Cna, affitti cresciuti fino a 5 volte più dei salari, Milano al topDal 2019 al 2025 gli affitti nei principali capoluoghi italiani sono cresciuti molto più rapidamente delle retribuzioni, aggravando il problema dell'accesso alla casa per giovani, famiglie e lavoratori. (ANSA)

Read more »

Affitti cresciuti fino a 5 volte più dei salari, Milano al topAnche Firenze guida la classifica dei rincari. Più contenuti al Sud (ANSA)

Read more »