Affitto quadruplicato senza autorizzazione: proprietario ginevrino condannato al rimborso

Il tribunale federale svizzero conferma la condanna del proprietario di Ginevra che ha aumentato l'affitto del quadruplo dopo lavori abusivi, ordinando il rimborso di oltre 210mila euro agli inquilini.

Una disputa legale durata quasi un decennio tra un proprietario immobiliare e i suoi inquilini a Ginevra si è conclusa con una vittoria netta per gli affittuari. Il Tribunale federale svizzero, nella sua sentenza definitiva prevista per il 2026, ha confermato le precedenti decisioni amministrative e giudiziarie che avevano sanzionato pesantemente il locatore.

L'aumento illegittimo dell'affitto annuale

La vicenda prende avvio nel 2017 quando il proprietario decide di intraprendere alcuni lavori di ristrutturazione nell'appartamento situato a Ginevra. L'immobile, parte di uno stabile costruito originariamente nel 1925, viene sottoposto a interventi che riguardano esclusivamente la cucina e i bagni. Nonostante ciò, il proprietario non ottiene né richiede alcuna autorizzazione ufficiale dalle autorità competenti per eseguire tali modifiche strutturali interne.

Also read La figlia di Meloni tirata in ballo alla Camera durante un intervento in arabo. E la grillina Ascari applaude

A seguito della conclusione dei lavori, il proprietario decide di rimodulare drasticamente il canone annuo di affitto. La cifra passa dai 16.872 franchi svizzeri iniziali a ben 69.600 franchi svizzeri, equivalenti a circa 75.700 euro. Si tratta di un incremento quadruplo applicato a un immobile di 173 metri quadrati, una decisione che gli inquilini accettano inizialmente ma che successivamente contestano fermamente.

La scoperta degli abusi edilizi e la richiesta di rimborso

Nel 2021, gli inquilini scoprono che i lavori eseguiti erano stati realizzati in totale assenza di autorizzazione. Di conseguenza, presentano una formale richiesta di rimborso per l'importo di 142.400 franchi, pari a 154mila euro, sostenendo di aver pagato indebitamente un canone maggiorizzato legato a interventi non conformi alla legge. Questa richiesta nasce dalla consapevolezza che l'aumento del prezzo era illegittimo dato il contesto normativo violato.

Advertisement

Il proprietario respinge categoricamente la pretesa degli inquilini. Egli sostiene che l'appartamento rientri nella categoria degli "alloggi di lusso" ai sensi della legge cantonale. Secondo questa interpretazione, gli alloggi di lusso sarebbero esentati dall'obbligo di ottenere autorizzazioni per le ristrutturazioni e, di conseguenza, i relativi affitti non sarebbero soggetti all'obbligo di controllo da parte delle autorità preposte.

La definizione giuridica di alloggio di lusso

Le norme di riferimento sono quelle previste dalla legge 5 20 del 1996 e dalle sue successive modifiche, specifiche per le demolizioni, trasformazioni e ristrutturazioni di abitazioni. L'Ufficio cantonale per l'edilizia abitativa ha esaminato attentamente la posizione del proprietario, giungendo alla conclusione che la qualifica di "appartamento di lusso" non fosse applicabile al caso specifico.

Secondo la giurisprudenza ginevrina consolidata e l'articolo 10, comma 2, lettera B della legge del 1996, si parla di case di lusso solo in presenza di almeno 7 stanze. In tale circostanza, il Dipartimento del territorio, responsabile della pianificazione territoriale, dello sviluppo urbano e della mobilità, rinuncia alla fissazione degli affitti massimi. Tuttavia, l'appartamento in questione conta solo 6 stanze e mezza.

Il conteggio delle stanze e la mancanza di caratteristiche speciali

Il calcolo delle stanze è stato scrutinato minuziosamente dalle autorità. Una stanzetta di 6 metri quadrati presente nell'unità immobiliare è stata conteggiata come mezza stanza, portando il totale effettivo a sei locali e mezzo. Inoltre, l'alloggio non presentava particolari caratteristiche architettoniche o storiche che potessero giustificare una classificazione diversa o un'esenzione dalle norme standard di controllo.

Di conseguenza, era necessaria un'autorizzazione preventiva per eseguire i lavori e le autorità avevano il potere di intervenire sulle tariffe dell'affitto. Il fatto che il proprietario abbia proceduto senza tale permesso costituisce una violazione chiara delle disposizioni vigenti, indipendentemente dal valore percepito dell'immobile o dalle finanze personali del proprietario.

Advertisement

La condanna finale e le sanzioni economiche

In seguito alla valutazione negativa dell'Ufficio cantonale, il Dipartimento del territorio ha imposto la stipula di un nuovo contratto di locazione conforme alle normative. Il proprietario è stato condannato a rimborsare agli inquilini la somma di 193.609 franchi, ovvero più di 210mila euro, per gli importi versati indebitamente negli anni. A questa cifra si aggiunge una multa amministrativa iniziale di 42.500 franchi per la violazione delle regole edilizie.

Il Tribunale amministrativo ha successivamente confermato l'obbligo di rimborso integrale agli inquilini. Ha tuttavia ridotto la sanzione pecuniaria da 42.500 a 32mila franchi, riconoscendo forse alcune attenuanti procedurali ma mantenendo ferma la responsabilità civile del locatore. Questa decisione intermedia ha preparato il terreno per l'ultimo appello.

La sentenza definitiva del Tribunale federale

La causa è infine approdata al Tribunale federale svizzero, che ha emesso la sua sentenza nel 2026. I giudici federali hanno confermato integralmente la sentenza precedente, validando il ragionamento secondo cui l'appartamento è effettivamente composto da 6 locali e mezzo. Questa determinazione tecnica è stata decisiva per invalidare la difesa basata sulla qualifica di "lusso".

La decisione chiude definitivamente la controversia, stabilendo un precedente chiaro riguardo alla stretta interpretazione dei requisiti per gli alloggi di lusso a Ginevra. Gli inquilini recupereranno quindi l'intera somma dovuta, mentre il proprietario dovrà farsi carico delle spese legali e delle sanzioni già definite. Questo caso evidenzia l'importanza del rispetto delle procedure autorizzative anche per interventi apparentemente minori nelle ristrutturazioni domestiche.