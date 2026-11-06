Affluenza storica arabi Israele elezioni 27 ottobre 19 seggi

L'80% di affluenza elettorale dei cittadini arabi in Israele il 27 ottobre garantisce 19 seggi. Analisi dell'impatto politico e delle disuguaglianze sociali.

I risultati elettorali registrati in Israele il 27 ottobre hanno segnato una svolta storica per la rappresentanza politica della minoranza araba. Un'affluenza record dell'80 per cento alle urne, nettamente superiore al 53 per cento della tornata precedente, ha permesso ai partiti arabi di ottenere 19 seggi in parlamento. Questo risultato trasforma i cittadini palestinesi in un elemento determinante della scena politica nazionale, capace di influenzare gli equilibri di potere. Il blocco di opposizione guidato da Gadi Eisenkot potrebbe infatti contare su questo appoggio per raggiungere la maggioranza e formare un nuovo governo. Talecoalizione rappresenterebbe l'unica via reale per allontanare Benjamin Netanyahu dall'incarico dopo quasi vent'anni di governo ininterrotto.

Il dilemma politico dell'elettorato arabo

Nonostante la potenziale capacità di cambiare le sorti del paese, l'opzione di un'alleanza con i partiti arabi rimane categoricamente esclusa nel breve termine. Questo scenario evidenzia quella che l'analista politico Abed Abou Shhadeh definisce una scomoda verità riguardante il ruolo dei cittadini informalmente emarginati. Quando questi elettori, il cui voto ha formalmente lo stesso peso degli altri, diventano abbastanza potenti da decidere chi governa, si pone una questione fondamentale. Abed Abou Shhadeh sottolinea che i palestinesi cittadini di Israele si trovano di fronte a un dilemma esistenziale: possono davvero determinare l'esito politico senza essere trattati come cittadini alla pari? La partecipazione al voto rimane un'arma a doppio taglio per questa comunità.

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Storicamente, le comunità arabe hanno riposto scarsa fiducia nelle istituzioni elettorali. Durante periodi di forte tensione, come la seconda intifada, l'affluenza alle urne è crollata a livelli minimi. Il regime militare imposto tra il 1948 e il 1966 ha limitato severamente la capacità di organizzarsi e partecipare alla vita politica. Oggi, la strategia elettorale rimane incerta: non mobilitarsi aumenta il rischio di vittoria della destra ebraica, ma votare non garantisce politiche che proteggano le comunità arabe. Questa mancanza di certezze rende la scelta del voto un atto complesso e privo di garanzie concrete per il benessere del gruppo.

Disuguaglianze strutturali e discriminazione legale

I palestinesi cittadini di Israele, discendenti degli abitanti rimasti entro i confini dopo la creazione dello stato nel 1948, costituiscono circa due milioni di persone. Rappresentano un quinto della popolazione totale del paese, un numero cresciuto dai 150mila originari. Per decenni, tra il 1948 e il 1966, hanno vissuto sotto un'amministrazione militare che imponeva loro limitazioni di movimento, coprifuoco e restrizioni politiche. Dopo la fine del regime militare, sono stati oggetto di leggi discriminatorie adottate dai governi successivi. Secondo Adalah, un centro legale con sede a Haifa, più di 65 leggi approvate dal 1948 discriminano i palestinesi esplicitamente o implicitamente.

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Queste normative riguardano principalmente la proprietà terriera, l'alloggio, i finanziamenti pubblici e il ricongiungimento familiare. Un esempio emblematico è la legge sulla proprietà degli assenti del 1950, che classificava come "assenti" i palestinesi fuggiti o cacciati durante la Nakba del 1948. I loro beni furono posti sotto il controllo dello stato, segnando un precedente duraturo. La discriminazione sistematica ha raggiunto un punto di svolta con l'adozione nel 2018 della legge che definisce Israele come "stato nazione del popolo ebraico". Questa norma declassa l'arabo da lingua ufficiale a lingua con "status speciale" e indica lo sviluppo degli insediamenti ebraici come interesse nazionale prioritario.

Impatto sociale e crisi della sicurezza

La distribuzione geografica della comunità araba si concentra in Galilea, nel nord del paese, nella zona del Triangolo a centro, e nel deserto del Naqab a sud. La popolazione è composta per l'80 per cento da musulmani, il 10 per cento da cristiani e altrettanti da drusi. Nelle città dove vivono, la qualità della vita è inferiore rispetto alle aree a maggioranza ebraica. Le disuguaglianze sono evidenti nelle infrastrutture, nei servizi pubblici e nell'accesso alle abitazioni. Questa marginalizzazione ha contribuito a un aumento della criminalità interna, un fenomeno aggravato da una presenza ridotta delle forze dell'ordine e da rapporti tesi con la polizia israeliana.

I dati sulle vittime della violenza rivelano un quadro preoccupante e in rapida escalation. Secondo l'organizzazione non governativa Abraham initiatives, il 50 per cento dei crimini violenti avvenuti in Israele ha coinvolto dei palestinesi. Il bilancio delle vittime è cresciuto costantemente negli ultimi anni: da 116 nel 2022, a 244 nel 2023, fino a raggiungere 252 casi nel 2025. L'organizzazione attribuisce questa crisi all'incapacità delle istituzioni di garantire protezione adeguata. Le indagini poliziesche risultano particolarmente inefficaci, con un tasso di risoluzione degli omicidi inferiore al 15 per cento per le vittime palestinesi, contro il 65 per cento quando le vittime sono ebree.

Conseguenze post-7 ottobre 2023

Lo spazio di libertà per i cittadini arabi si è ridotto ulteriormente dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Il clima politico teso ha portato a un'ondata di repressione contro chi esprime dissenso. Commenti sui social media contrari alla guerra di Gaza hanno scatenato arresti immediati, licenziamenti sul posto di lavoro e sospensioni professionali. Inoltre, sono state avviate numerose indagini disciplinari contro insegnanti, artisti e professionisti appartenenti alla comunità. Questa situazione ha creato un'atmosfera di paura e autocensura, limitando ulteriormente la capacità di espressione politica e sociale dei palestinesi in Israele, nonostante il loro crescente peso elettorale.