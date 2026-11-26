La petroliera Med Emre è affondata al largo di Ibiza. Confermato un morto e sei feriti. Attivato il piano antinquinamento per le 7.000 tonnellate di gasolio.

Una petroliera con 7.000 tonnellate di gasolio è affondata al largo di Ibiza. Questo evento ha causato la morte di un membro dell'equipaggio e il ferimento di altri sei persone. L'incidente ha innescato un immediato allarme per un potenziale disastro ambientale nelle acque delle Isole Baleari.

Dettaglio dell'Incidente della Med Emre

Secondo i servizi di emergenza delle Isole Baleari, la nave colpita è la "Med Emre". Questa petroliera battente bandiera maltese era in viaggio dal porto meridionale di Algeciras verso Barcellona. L'affondamento è avvenuto a circa 25 miglia nautiche a nord-est della popolare isola turistica di Ibiza. Sei membri dell'equipaggio hanno riportato ferite lievi durante l'evento. Le principali condizioni mediche riscontrate tra il personale includono ipotermia a causa del contatto con le acque fredde del mare.

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Posizioni e Azioni delle Autorità di Soccorso

Un'imbarcazione e un aereo del servizio di soccorso marittimo spagnolo Salvamento Marittimo sono stati inviati tempestivamente. Il loro compito era valutare i possibili danni ambientali derivanti dal naufragio. Nel suo ultimo rapporto, delle ore 7.37, il Soccorso Marittimo ha confermato di non aver rilevato "resti della nave, oggetti galleggianti o segni di inquinamento". Questa assenza iniziale di tracce di combustibile non ha però arrestato le procedure di emergenza previste.

Attivazione dei Piani Antinquinamento Nazionali

In risposta diretta all'incidente, la Direzione Generale della Marina Mercantile ha agito sotto l'egida del Ministero dei Trasporti. Tale ente ha attivato il Piano Nazionale di Emergenza per l'Inquinamento Marittimo al livello due. Analogamente, il Governo delle Isole Baleari ha risposto attraverso la Direzione Generale delle Emergenze e degli Interni. Quest'ultima ha attivato il Piano Territoriale di Protezione Civile delle Isole Baleari, noto come Platerbal, al livello zero per monitorare la situazione.

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Impatto Ambientale e Prossimi Passi Operativi

Nelle prossime ore le autorità valuteranno i potenziali effetti dell'affondamento della Med Emre. La preoccupazione principale deriva dal rischio concreto di sversamento di carburante in mare. Per mitigare questo pericolo, il Servizio di Soccorso Marittimo ha dispiegato la nave Clara Campoamor. Questa unità è specializzata nella gestione professionale di sversamenti di petrolio per prevenire danni ecologici.

Contemporaneamente, un aereo del Servizio di Soccorso Marittimo sorvolerà l'area interessata per un controllo aereo continuo. Le azioni coordinata tra le diverse agenzie mirano a garantire che la nave affondata non diventi una fonte di contaminazione per le coste spagnole e le acque balneari dell'arcipelago.