L'Ucraina affonda la corvetta russa Merkury a Bengasi, segnando un cambio di strategia nel Mediterraneo. Analisi dell'attacco, delle reazioni russe e dell'impatto sulla rotta logistica di Haftar.

La notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre la corvetta russa Merkury è affondata nella base navale di Bengasi, in Libia. L'unità, ormeggiata per il rifornimento di carburante e viveri prima di rientrare in Russia, è stata colpita da barchini esplosivi che hanno innescato incendi e detonazioni secondarie. Le immagini satellitari del giorno successivo hanno mostrato il relitto capovolto con la sola prua emersa, confermando la distruzione totale dell'unità.

Dettagli dell'operazione e impatto strategico

L'attacco ha segnato una svolta significativa nella proiezione militare ucraina nel Mediterraneo centrale. Per la prima volta, Kiev ha affondato una nave da combattimento della Marina russa all'interno della base militare di un paese terzo, a meno di settecento chilometri dalle coste della Sicilia. Questa operazione rappresenta un salto di qualità rispetto ai precedenti attacchi nel Mediterraneo, che si erano limitati colpire petroliere e metaniere della flotta ombra in acque internazionali.

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Il Servizio di sicurezza ucraino (SBU) ha rivendicato l'azione come un'operazione esemplare condotta con il supporto delle Forze di difesa ucraine. La comunicazione ufficiale di Kyiv afferma che sette droni navali di produzione domestica, identificati come famiglia Sea Baby, hanno raggiunto l'obiettivo. Questi barchini, lunghi sei metri e carichi di centinaia di chili di esplosivo, sarebbero stati lanciati da una presunta "nave madre" nelle vicinanze, superando le difese aeree russe.

Le fonti libiche offrono una versione parzialemente diversa degli eventi. Due funzionari dell'Esercito nazionale libico (ANL), guidato dal generale Khalifa Haftar, hanno dichiarato che almeno quattro dei droni sono stati intercettati e che solo due hanno effettivamente colpito la corvetta. Inoltre, la società di intelligence marittima Ambrey suggerisce che parte delle esplosioni potrebbe essere attribuita al detonarsi delle munizioni a bordo della nave durante l'attacco.

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Il bilancio delle vittime è stimato in una decina di feriti tra personale russo e libico. Kiev sostiene di aver distrutto anche l'elicottero antisommergibile Ka-27 imbarcato a bordo. Il video diffuso dall'SBU mostra chiaramente i droni nella fase finale dell'attacco, evidenziando la capacità tecnica delle forze ucraine nel condurre operazioni complesse in acque nemiche.

Reazioni diplomatiche e contesto geopolitico

La reazione del Cremlino è stata immediata e fermamente condanna. Il portavoce Dmitry Peskov ha affermato che la Russia esercita il suo diritto legittimo di rispondere, sottolineando che "naturalmente, qualsiasi Stato non lascia impunite le aggressioni contro la vita dei propri militari". Questa dichiarazione indica una possibile escalation nelle tensioni diplomatiche e militari tra Mosca e Kiev, con ripercussioni regionali.

Anche le forze armate della Libia orientale hanno promesso una risposta. Secondo quanto riportato dal quotidiano Al Wasat, le truppe di Khalifa Haftar hanno minacciato di agire "nel momento e nel luogo opportuni, con i mezzi appropriati". Questa posizione mostra la complessità della situazione in Libia, dove l'alleanza con la Russia è testata da attacchi diretti al suo territorio e alle sue strutture militari.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito l'azione un esempio di efficacia operativa, sottolineando il ruolo chiave dell'intelligence e delle forze di difesa. La dichiarazione mira a dimostrare la capacità di Kyiv di colpire obiettivi russi anche in aree geografiche remote e sotto il controllo di alleati della Federazione Russa.

La Merkury e la rotta logistica russa

La scelta della Merkury come bersaglio non è casuale. Il nome ricorda il brigantino del 1829 che, durante la guerra russo-turca, resistette a due vascelli ottomani. Lo zar Nicola I ordinò che ogni generazione della flotta russa includesse una nave con quel nome, simbolo di resistenza. L'unità affondata, entrata in servizio nel 2023, era una delle più moderne della Marina russa, rappresentando un simbolo tecnologico e storico.

La presenza della corvetta a Bengasi è legata alla caduta del regime di Bashar al-Assad in Siria nel dicembre 2024. La Russia ha perso l'accesso diretto e sicuro alla base di Tartus, mantenendo solo un accesso limitato e negoziato con il nuovo governo siriano. Questo vincolo ha spinto Mosca a trasferire truppe, mezzi e infrastrutture nelle basi controllate da Khalifa Haftar in Cirenaica.

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La geografia ha ulteriormente complicato la situazione per la Marina russa. Dal 2022, la Turchia, applicando la Convenzione di Montreux, impedisce il passaggio delle navi da guerra belligeranti attraverso gli Stretti. La Merkury, assegnata alla Flotta del Mar Nero, non ha potuto raggiungere il Mediterraneo tramite questa rotta, costringendo la Russia a rifornirsi da porti amici nel nord come Tobruk e Bengasi.

Queste basi sono diventate stazioni di servizio e magazzini per il corridoio logistico che rifornisce l'Africa Corps, l'erede statale del gruppo Wagner, in Libia e nel Sahel. La distruzione della Merkury colpisce direttamente questa catena di approvvigionamento, interrompendo i rifornimenti di armi e mezzi verso le aree di conflitto.

Altri bersagli e navi colpite

Oltre alla corvetta Merkury, altri bersagli sono stati colpiti nella stessa operazione. Zelensky ha menzionato la MV Angara, un cargo sanzionato che trasportava armi e che la Merkury scortava. Tuttavia, fonti libiche e analisti indipendenti hanno documentato un attacco anche contro l'Ascalon, una nave ro-ro sotto sanzioni americane. Questa nave è stata osservata a ottobre mentre imbarcava blindati a Baltijsk, nell'enclave di Kaliningrad.

L'Ascalon era inizialmente indicata come nave maltese, ma il ministro degli Interni di La Valletta ha smentito, dichiarando che è immatricolata in Russia. Questo dettaglio conferma l'uso di bandiere false o complesse per mascherare i movimenti di merci militari verso le zone di conflitto, una pratica comune nella flotta ombra russa.

L'attacco di Bengasi evidenzia l'ampiezza delle operazioni ucraine e la vulnerabilità delle rotte logistiche russe nel Mediterraneo. La distruzione di unità moderne e il colpendo infrastrutture chiave in territorio libico mostrano una capacità operativa senza precedenti. Le conseguenze di questo attacco potrebbero riorganizzare gli equilibri militari e politici nella regione, con implicazioni per la Libia, la Russia e l'Ucraina.