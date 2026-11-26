Un murale accusatorio appare vicino all'ambasciata olandese a Mosca. I Paesi Bassi respingono le accuse di coinvolgimento nella guerra in Ucraina e nella distruzione del ponte di Crimea.

Un imponente murale è apparso di recente sulla facciata di un edificio residenziale situato nelle vicinanze dell'ambasciata dei Paesi Bassi a Mosca. L'opera grafica raffigura tre missili decorati con fiori di tulipano rossi che solcano il cielo sopra una mappa dell'Europa. Questa visualizzazione aggressiva è emersa immediatamente dopo le dichiarazioni di una società olandese, che ha confermato l'utilizzo delle sue tecnologie in un attacco ucraino contro il ponte della Crimea.

Dettaglio dell'affresco diplomatico

Lo striscione verbale che accompagna l'immagine recita "I fiori della diplomazia olandese", un chiaro messaggio di condanna verso L'Aia. La localizzazione dell'opera, proprio accanto alla rappresentanza diplomatica olandese, indica una diretta provocazione alle autorità russe. Al momento non risulta chiaro chi abbia realizzato l'affresco o chi abbia ordinato la sua installazione, ma l'impatto mediatico è immediato. L'evento si colloca in un contesto di tensione elevata tra i due paesi.

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La startup Destinus e le accuse

La fonte scatenante della reazione russa proviene da Destinus, una startup con sede nei Paesi Bassi fondata da un imprenditore di origine russa. La società ha dichiarato a Reuters all'inizio del mese corrente che i suoi missili erano le uniche armi di fabbricazione straniera impiegate nell'attacco ucraino al ponte della Crimea. L'operazione ha causato l'interruzione del traffico stradale sul ponte, lasciando tuttavia inoperativo il tratto ferroviario.

Posizione del governo olandese

I Paesi Bassi hanno categoricamente respinto le implicazioni russe, sostenendo che l'esportazione di armi in Ucraina non li rende parte belligerante nel conflitto. Il governo olandese rifiuta l'accusa di aggressione militare, definendo le dichiarazioni russe come tentativi di alimentare la paura. L'Aia mantiene fermamente che le armi esportate sono sotto il controllo operativo dell'Ucraina, nel rispetto del diritto internazionale.

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Conseguenze e ritorsioni diplomatiche

La tensione è ulteriormente aumentata dopo l'attacco russo all'ambasciata olandese a Kiev, dove un proiettile ha causato lievi danni vicini all'edificio. Questa escalation ha portato il governo olandese a convocare l'ambasciatore russo nei Paesi Bassi per esprimere il proprio dissenso. Il ministro degli Esteri olandese Tom Berendsen ha ribadito che l'Ucraina decide come impiegare le esportazioni approvate.

Reazioni e prossimi sviluppi

La risposta russa è stata immediata e veemente. L'ambasciata russa nei Paesi Bassi ha definito la dichiarazione di Destinus "una confessione" e ha posto domande dirette al governo olandese sul suo schieramento a favore di Kiev. L'ambasciatore russo ha espresso rammarico ma ha anche avvertito della pericolosità della presenza diplomatica a Kiev, citando gli attacchi agli obiettivi militari. La situazione rimane fluida e monitorata attentamente dai canali diplomatici internazionali.