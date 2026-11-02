Afghanistan chiede agli USA responsabilità per rimpatri di immigrati

I talebani chiedono agli USA di agire con responsabilità nell'espulsione di 150 immigrati afghani. Washington prevede voli via Pakistan senza relazioni diplomatiche dirette.

Il governo dei talebani in Afghanistan ha formulato una richiesta ufficiale agli Stati Uniti, chiedendo loro di agire con responsabilità e attenzione nei confronti dei cittadini afghani che stanno per essere deportati nel loro Paese. Questa posizione è stata resa nota ufficialmente lunedì dal ministero degli Esteri afghano, il quale ha anche chiarito che Kabul si pone in una disponibilità costruttiva nei confronti di Washington per discutere e gestire la delicata questione del rimpatrio. L'affermazione arriva in un momento di grande tensione diplomatica e operativa, dato che le autorità statunitensi hanno avviato procedure concrete per il ritorno forzado di numerosi cittadini afghani sul suolo americano.

Dettagli delle deportazioni previste dagli USA

Secondo quanto riportato da un funzionario statunitense e confermato da una coalizione di veterani e gruppi che si battono per i diritti umani, l'amministrazione guidata dal presidente Donald Trump ha pianificato di rimpatriare una parte significativa degli immigrati afghani presenti nel territorio americano. Questa decisione, annunciata venerdì, ha sollevato immediate preoccupazioni tra le organizzazioni che si occupano dei diritti dei rifugiati e degli espatriati. Le fonti indicano che il processo di deportazione non è solo una dichiarazione di intenti, ma una serie di azioni operative già in movimento, con una coordinazione che coinvolge agenzie governative e gruppi di advocacy diversi.

Also read Washington avverte Mosca: “Possibile attacco terroristico al Museo Tsaritsyno”

In particolare, il quotidiano New York Times ha riferito venerdì che sono previsti rimpatri per oltre cento cinquanta immigrati afghani. Questa cifra, sebbene numeri apparentemente contenuti rispetto alla vastità della diaspora afghana, rappresenta un precedente significativo e un segnale politico forte da parte dell'amministrazione attuale. L'annuncio ha generato un'ondata di incertezza tra le comunità afghane negli Stati Uniti, le quali temono che queste misure possano espandersi o diventare la norma per future pratiche di immigrazione.

Logistica complessa via Pakistan

Una delle sfide principali per l'esecuzione di queste deportazioni risiede nella complessa situazione geopolitica della regione. I voli di deportazione non potranno decollare direttamente verso Kabul a causa dell'assenza di relazioni diplomatiche formali tra Washington e il governo talebano. Di conseguenza, gli Stati Uniti devono affidarsi a rotte alternative, utilizzando il Pakistan come paese di transito. Questa scelta logistica introduce ulteriori variabili, poiché il rapporto tra Islamabad e Kabul è storicamente teso e fragile, il che rende il percorso dei deportati particolarmente delicato e incerto.

Advertisement

Il primo volo è atteso per arrivare con la massima immediatezza, già lunedì, come riportato dalle stesse fonti che hanno dettagliato il numero dei passeggeri. La rapidità della pianificazione lascia poco tempo per eventuali appelli legali o umanitari, aumentando la pressione sulla comunità internazionale e sulle organizzazioni non governative che operano sul terreno. La mancanza di un canale diplomatico diretto costringe le autorità statunitensi a negociar accordi di transito con paesi terzi, in questo caso il Pakistan, che sono loro stessi coinvolti in dinamiche regionali complesse.

La posizione diplomatica dei talebani

Il ministero degli Esteri afghano ha rilasciato una dichiarazione dettagliata, sottolineando la disponibilità della parte afghana a impegnarsi in modo costruttivo. Nella nota ufficiale, Kabul ha affermato di essere pronta a dialogare con Washington basandosi su una comprensione reciproca e tenendo conto delle reali situazioni esistenti e degli interessi legittimi di entrambe le parti. Tuttavia, questa apertura diplomatica è accompagnata da un fermo avvertimento regarding il trattamento riservato ai cittadini afghani durante il processo di rimpatrio. I talebani hanno dichiarato di voler proteggere i propri cittadini da qualsiasi forma di trattamento inumano o disregardante.

Nella stessa dichiarazione, è stata lanciata una netta critica verso le pratiche dei paesi terzi, incluse quelle degli Stati Uniti nel loro ruolo di potenza espellente. Il testo afferma esplicitamente che i paesi terzi non dovrebbero trattare i cittadini di un altro Stato come merce di scambio da utilizzare per ottenere concessioni temporanee limitate o altre contropartite politiche. Questo linguaggio denota una ferma opposizione all'uso strategico dei rifugiati o degli immigrati irregolari come leva politica nelle negoziazioni internazionali, evidenziando una frattura profonda nella fiducia tra le due parti.

Tensioni tra Pakistan e Afghanistan

Il contesto regionale in cui si inseriscono queste deportazioni è caratterizzato da una crescente ostilità tra Pakistan e Afghanistan. I due paesi sono attualmente in disaccordo acceso riguardo agli attacchi dei gruppi militanti che attraversano le frontiere. Islamabad accusa apertamente Kabul di fornire rifugio e supporto logistico a militanti che organizzano incursioni transfrontaliere sul territorio pakistano. Queste accuse hanno portato a un deterioramento significativo delle relazioni bilaterali, rendendo ogni movimento di persone attraverso la regione un evento altamente sensibile e potenzialmente pericoloso.

Advertisement

Dall'altra parte, il governo dei talebani a Kabul nega categoricamente queste accuse, sostenendo di non avere alcuna responsabilità nella sicurezza interna del Pakistan. Questa negazione, unita alla tensione esistente, crea un scenario in cui l'arrivo di deportati afghani dal Pakistan potrebbe essere interpretato in modi diversi e potenzialmente destabilizzanti dalle autorità di Islamabad. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che gli Stati Uniti, come potere estero, devono navigare in queste acque torbide senza poter contare su relazioni diplomatiche stabili con il governo afghano, rendendo ogni passo operativo delicato e pieno di rischi imprevisti.