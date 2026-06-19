Afghanistan colpisce nascondigli militanti in Pakistan; Islamabad smentisce

Kabul lancia attacchi aerei contro presunti covi di militanti in due province pakistane, mentre Pakistan nega e accusa i talebani di ospitare terroristi.

L' Afghanistan ha annunciato venerdì di aver lanciato attacchi aerei contro nascondigli di militanti islamisti in due province pakistane, un'affermazione prontamente smentita da Islamabad. Il ministero della Difesa del governo talebano ha dichiarato in un messaggio su X che giovedì notte l'aviazione afghana ha preso di mira obiettivi nelle province del Balochistan e del Khyber Pakhtunkhwa, entrambe confinanti con l' Afghanistan .

Non sono stati forniti dettagli su come sia stato condotto l'attacco, la prima grande azione offensiva di Kabul da mesi. L'Afghanistan non dispone di aerei da combattimento, ma secondo i dati dell'International Institute for Strategic Studies con sede a Londra, possiede almeno sei velivoli e 23 elicotteri. È noto inoltre che le forze talebane dispongono di droni già utilizzati in scontri con il Pakistan.

Il ministero afghano ha affermato che queste basi, presumibilmente utilizzate in collaborazione con alcuni circoli di intelligence ostili per pianificare e organizzare attacchi contro l'Afghanistan, erano già servite in precedenza come punti di appoggio per diversi attacchi mortali. Secondo informazioni preliminari, l'operazione avrebbe colpito con successo i suoi obiettivi chiave prestabiliti, senza fornire dettagli sulle vittime.

Il Pakistan ha negato fermamente le affermazioni dei talebani, sostenendo che un drone rudimentale proveniente dall'Afghanistan era entrato nello spazio aereo pakistano ma era stato immediatamente identificato e abbattuto. In un messaggio su X, il Ministero dell'Informazione pakistano ha dichiarato che le affermazioni sono false come al solito e che i campi terroristici sono di fatto situati, gestiti e sostenuti all'interno dei territori sotto il controllo del regime talebano afghano.

Islambad accusa Kabul di ospitare militanti che pianificano attacchi in Pakistan, ma i talebani afghani negano le accuse e sostengono che il militantesimo sia un problema interno del Pakistan. Il conflitto tra gli ex alleati, ora nemici, ha ucciso centinaia di persone quest'anno. Gli sforzi per ridurre le tensioni, mediati dalla Cina, non hanno finora prodotto risultati.

La scorsa settimana il Pakistan ha lanciato attacchi aerei su province afghane, che secondo i talebani hanno ucciso almeno 13 persone, tra cui 11 bambini, e ferito 14 persone. Islamabad ha affermato che gli attacchi calibrati hanno ucciso 26 militanti e sono stati una risposta a una recente ondata di attacchi nel nord-ovest del Pakistan. La situazione resta tesa lungo il confine, con entrambe le parti che si accusano reciprocamente di violazioni della sovranità.

L'Afghanistan ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, mentre il Pakistan continua a respingere le accuse. Analisti ritengono che la mancanza di dialogo diretto e la presenza di gruppi armati come il Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) alimentino il ciclo di violenza. Le vittime civili aumentano, aggravando la crisi umanitaria nella regione. La comunità internazionale osserva con preoccupazione, ma finora non sono emerse iniziative concrete per fermare le ostilità





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