Afghanistan: i talebani vietano gli smartphone ai dipendenti pubblici

Il governo talebano impone il divieto di smartphone a tutti i dipendenti pubblici e militari, con sanzioni severe. La misura, giustificata dalla prevenzione di fughe di notizie e diffusione di contenuti sensibili, solleva preoccupazioni per le libertà individuali e l'accesso all'informazione.

Il governo talebano dell' Afghanistan ha imposto un divieto sull'uso degli smartphone per tutti i dipendenti pubblici, inclusi i membri delle forze armate, gli insegnanti e i funzionari governativi.

L'ordine, emesso dalla suprema corte talebana, prevede che i trasgressori vengano puniti severamente secondo la sharia, con la distruzione fisica del telefono e altre sanzioni. La decisione ha suscitato preoccupazioni per le libertà individuali, già fortemente limitate dal regime tornato al potere nel 2021.

Sebbene non sia stata fornita una giustificazione ufficiale da parte del governo di Kabul, circolano voci secondo cui il divieto mirerebbe a prevenire fughe di notizie interne e a reprimere la diffusione di immagini e video delle proteste, come quelle scoppiate a Herat dopo l'arresto di donne accusate di indossare l'hijab in modo improprio. Queste proteste sono state duramente represse, con almeno due manifestanti uccisi dal fuoco delle forze talebane.

La volontà di imporre il divieto è attribuita direttamente a Haibatullah Akhundzada, il religioso ultraconservatore che guida l'Afghanistan. Già a giugno, a Kandahar, religiosi e giudici avevano suggerito alla Guida suprema di vietare gli smartphone a livello nazionale per prevenire la diffusione di pornografia e corruzione. Il primo passo è stato il divieto per i dipendenti pubblici, con possibilità di esenzione solo tramite autorizzazione scritta della Guida suprema.

Secondo la testata indipendente Afghanistan International, l'ordine è entrato in vigore dal primo giorno di Muharram, il mese del calendario islamico iniziato il 16 giugno. Un messaggio audio di un funzionario talebano avrebbe inoltre informato il personale che il divieto si estende anche alla vita privata e che i trasgressori saranno deferiti ai tribunali militari. Per monitorare l'applicazione, è stato introdotto un modulo speciale con dati sensibili come nome, posizione, luogo di lavoro, operatore telefonico e numero di telefono.

Il Centro dei giornalisti afghani (Afjc) ha condannato il divieto come una violazione dei diritti fondamentali dei cittadini di cercare e ricevere informazioni, diritti garantiti dagli standard internazionali e essenziali per una democrazia funzionante. Anche Naseer Ahmad Faiq, rappresentante permanente ad interim dell'Afghanistan presso le Nazioni Unite, ha criticato la mossa, sottolineando che mentre il mondo progredisce attraverso scienza, tecnologia e intelligenza artificiale, i talebani privano il popolo afghano degli strumenti più elementari di comunicazione e accesso all'informazione.

Da quando sono tornati al potere, i talebani hanno soffocato la libertà di espressione, reprimendo proteste, controllando l'abbigliamento e limitando l'accesso a piattaforme social come Facebook, Instagram e Snapchat. Lo scorso settembre, un blocco di internet nazionale di due giorni, giustificato dalla lotta alla pornografia, ha paralizzato banche, voli e ospedali, costringendo gli stessi talebani a ripristinare le comunicazioni.

Questa nuova restrizione sembra quindi inserirsi in un quadro di progressiva limitazione delle libertà individuali, sollevando timori per un futuro ancora più oppressivo





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