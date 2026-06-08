Afghanistan: l'istruzione clandestina delle ragazze resiste sotto i talebani

Nonostante il divieto imposto dai talebani, migliaia di ragazze afghane continuano a studiare in segreto, attraverso scuole clandestine nelle case e lezioni online. La resistenza silenziosa di studenti e insegnanti sfida le restrizioni, ma i rischi di arresti e chiusure sono elevati.

Nel Paese governato dai talebani, dove alle ragazze è vietato frequentare la scuola secondaria e l'università, l'istruzione non è scomparsa: si è nascosta. Dietro le porte delle abitazioni private, in reti di classi segrete, oppure dentro telefoni e computer, grazie a scuole virtuali create da insegnanti, attiviste e donne della diaspora afghana, l'istruzione resiste in forma clandestina.

Nella casa di Freshta, madre di cinque figli, le scarpe lasciate all'ingresso raccontano un silenzioso atto di sfida. Quella in corso nel salotto non è una riunione di famiglia: è una lezione di una scuola clandestina. A qualche centinaia di chilometri di distanza, un'altra ragazza accede a una lezione dal suo smartphone, quando il resto della famiglia è già andato a dormire. Le scuole segrete cambiano continuamente sede per sfuggire ai controlli delle autorità.

Sono due facce della stessa resistenza silenziosa che coinvolge migliaia di adolescenti decise a non rinunciare al diritto di studiare. 2,2 milioni di ragazze afghane sono oggi escluse dall'istruzione oltre il livello primario. Eppure, a quasi cinque anni dal ritorno dei talebani al potere, continuano a esistere aule improvvisate nei salotti delle case, corsi clandestini di inglese e informatica, accademie online che raggiungono studentesse in ogni provincia del Paese.

Alcune ragazze frequentano lezioni in piccoli gruppi, altre studiano da sole condividendo materiali con tutta la famiglia. Cambiano i mezzi, non l'obiettivo: difendere il proprio futuro attraverso l'istruzione. Negli ultimi due anni si è parlato molto delle piattaforme online nate per aggirare i divieti. Meno visibili, ma ancora attive, sono le reti di scuole clandestine che operano nelle abitazioni private, con sistemi di classi informali organizzate nei salotti delle case.

Le insegnanti spesso spiegano ai vicini che si tratta di incontri di studio del Corano. Le studentesse contribuiscono come possono, acquistando insieme lavagne e materiale scolastico. I talebani hanno intensificato la ricerca e la chiusura dei centri educativi clandestini. Nel corso del 2025 sarebbero stati chiusi almeno 15 centri educativi privati, 41 corsi di inglese e 11 corsi di informatica che offrivano istruzione alle ragazze.

Almeno 13 insegnanti sarebbero stati arrestati, tra cui otto donne. L'Afghanistan senza insegnanti, infermiere, ostetriche rappresenta l'enorme costo del veto all'istruzione delle ragazze. Le ragazze entrano e escono una alla volta per non attirare l'attenzione. Se vengono interrogate, dicono di essere state dal medico o in visita da parenti.

Le lezioni vengono spostate da una casa all'altra quando emergono sospetti. Una delle iniziative più significative è la scuola online di Fatema Uzgan Nusrat. La sua storia attraversa due epoche talebane. Nel 1998 Fatema aveva 12 anni quando la sua scuola fu chiusa.

Mi ritrovai costretta a indossare il burqa e non mi era permesso uscire senza un accompagnatore maschio, ricorda. Tenere i libri non era sicuro, così li bruciammo, insieme alle fotografie di famiglia. Fatema riuscì a salvare alcuni volumi, che lesse e rilesse. La sera la famiglia si riuniva per studiare, nonostante tutto.

Ci sedevamo attorno a una lampada a olio, racconta. Fatema, laureata in legge all'Università di Kabul, viveva a Istanbul con il marito e i figli quando i talebani sono tornati al potere. Da lì ha avviato la sua scuola virtuale per ragazze afghane, un progetto che rappresenta speranza e resilienza in un contesto di repressione





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