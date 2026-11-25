I talebani in Afghanistan impongono l'uso del nome generico Bibi per le donne e normalizzano i matrimoni infantili di 8 anni, cancellando identità e diritti.

Le autorità dei Talebani stanno attuando una sistematica cancellazione dell'identità femminile in Afghanistan attraverso nuove misure oppressive. Tra i divieti più severi vi è il bando sull'istruzione e la segregazione sociale, che hanno trasformato la vita delle donne in un isolamento totale. La giornalista afghana Rahel Saya documenta quotidianamente come le parole di sopravvivenza diventino sempre più drammatiche e reali per la popolazione femminile.

Divieto Uso Nomi Reali Donne Afghane

La provincia di Balkh, situata nel Nord dell'Afghanistan, ha imposto al personale sanitario di non utilizzare i nomi reali delle pazienti durante le cure mediche. Dopo aver privato le donne della libertà di parola, le autorità hanno esteso il controllo cancellando la loro identità personale nei contesti pubblici. Questo provvedimento mira a rimuovere il riconoscimento individuale e a degradare la dignità femminile all'interno delle strutture sanitarie.

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Per tutte le donne è ora stato imposto l'uso del nome generico Bibi, che significa nonna o persona anziana. Tale termine deve essere utilizzato in tutti i ricoveri, nelle prescrizioni mediche e negli studi privati. La normativa è stata estesa anche ad altri documenti ufficiali, eliminando qualsiasi riferimento alla vera identità delle pazienti. Il termine Bibi è considerato una forma di cortesia in quelle culture dove pronunciare il nome di una donna è visto come mancanza di rispetto verso marito e figli.

Questa imposizione rende le donne afghane indistinguibili tra loro, privandole di personalità e diritti individuali. L'obiettivo delle autorità è cancellare l'umanità e l'identità femminile, trattando ogni donna come un'entità anonima e subalterna. Spesso le donne vengono chiamate con appellativi degradanti legati al mondo animale, rafforzando la loro condizione di esclusione sociale. La strategia mira a normalizzare la perdita di diritti attraverso un linguaggio umiliante e collettivo.

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Crescita Matrimoni Infantili e Violenza Sociale

Dal ritorno al potere nel 2021, i diritti delle donne e delle bambine in Afghanistan sono stati progressivamente smantellati. Oggi, a causa delle nuove leggi, della crisi economica e della fame, cresce il numero di bambine promesse o date in sposa all'età di otto anni. La nuova normativa dei Talebani legittima i matrimoni infantili, rafforzando il controllo totalitario sulla vita delle donne. L'Afghanistan è oggi il Paese con le restrizioni più dure al mondo contro i diritti femminili.

Una madre intervistata ha rivelato di aver venduto sua figlia per saldare i debiti, con la promessa che i creditori la verranno a prendere tra un anno. Questa esperienza describe una situazione in cui le famiglie sono costrette a sacrificarne i membri più vulnerabili per sopravvivere. Il silenzio imposto diventa consenso al matrimonio forzato, mentre la fame spinge le famiglie a cedere le figlie più giovani. La comunità internazionale deve confrontarsi con questa emergenza umanitaria senza precedenti.

Posizioni Attuali e Prospettive Future

Un giornalista spagnolo ha dichiarato che la battaglia sui corpi delle afghane non si è mai fermata dal 2021. I fondamentalisti dimostrano grande creatività nel cancellare i diritti delle donne attraverso misure burocratiche e sociali. Il provvedimento per l'uso del nome Bibi è stato adottato a livello locale, ma funge da sondaggio per reazioni della comunità internazionale. A seconda delle risposte, si deciderà se estenderlo a tutto il resto del Paese.

La giornalista afghana Rahel Saya sottolinea che la vita delle donne è diventata completamente isolata dopo il ritorno dei Talebani. Nuovi divieti continui a essere emessi, rendendo ogni aspetto della vita quotidiana una lotta per la sopravvivenza. Maria Grazia Cutuli, giornalista del Corriere della Sera, fu uccisa in Afghanistan il 19 novembre 2001, testimoniando un deposito di gas nervino. La sua storia rimane un simbolo della persecuzione delle donne e della libertà di stampa nel Paese.