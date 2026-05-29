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Agenas lancia piattaforma nazionale per il monitoraggio delle liste d'attesa

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Agenas lancia piattaforma nazionale per il monitoraggio delle liste d'attesa
Liste D'attesaPiattaforma DigitaleMonitoraggio Sanitario
📆5/29/2026 1:52 PM
📰HuffPostItalia
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Una nuova piattaforma dell'Agenas consente di tracciare le prenotazioni nei CUP di tutte le regioni, migliorare la trasparenza e ridurre i ritardi nelle cure, con l'appoggio del ministro Schillaci.

L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) ha lanciato una nuova piattaforma digitale destinata al monitoraggio delle liste d'attesa su tutto il territorio nazionale.

L'iniziativa è stata presentata in presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha partecipato in videoconferenza alla cerimonia. Schillaci ha sottolineato l'importanza del passo: oggi, a più di quarantasette anni dalla fondazione del Servizio Sanitario Nazionale, l'Italia dispone di uno strumento di trasparenza operante a livello nazionale per seguire le liste d'attesa.

La piattaforma nasce in continuità con il decreto legge 73 del 7 giugno 2024, finalizzato alla riduzione dei tempi di attesa per visite mediche ed esami diagnostici, e si pone l'obiettivo di monitorare i Centri Unici di Prenotazione (CUP) di tutte le regioni, rendendo tracciabili le prenotazioni e garantendo piena visibilità delle scadenze. Le prenotazioni sono classificate in quattro categorie di priorità: Urgente (U) con risposta entro settantadue ore, Breve (B) entro dieci giorni, Differibile (D) entro trenta giorni per visite e sessanta giorni per esami, e Programmabile (P) entro centoventi giorni.

Un codice colori - verde, giallo e rosso - aiuta a distinguere le prenotazioni garantite, quelle prossime a scadere e quelle fuori termine

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Liste D'attesa Piattaforma Digitale Monitoraggio Sanitario Trasparenza Cure Mediche

 

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