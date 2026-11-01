Agenda 2030 Italia: ASviS e Ispra analizzano crisi sociale e decoupling emissioni

L'undicesimo Rapporto Asvis evidenzia il distacco dall'Agenda 2030 con sei obiettivi in regressione. Dati Ispra mostrano un disaccoppiamento tra Pil ed emissioni nel 2026.

L'undicesimo Rapporto dell'Alleanza Italia na per lo Sviluppo Sostenibile è stato presentato questa mattina presso la Camera dei Deputati, portando alla luce una situazione critica rispetto agli impegni presi. L' Italia si dimostra molto distante dal raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall' Agenda 2030 dell'Onu, registrando in alcuni indicatori persino un peggioramento rispetto a quindici anni fa. La situazione è tale che sei dei diciassette Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono peggiorati nel 2025 rispetto all'anno precedente. Questo dato contraddice le aspettative poste sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che era stato indicato come la leva fondamentale per recuperare il terreno perduto.

Crisi sociale e regressione economica

L'analisi condotta dall'Asvis rivela che il cinquantaottomo per cento dei target quantitativi fissati per il 2030 appare attualmente irraggiungibile. Una sezione inedita dedicata a quarantacinque target qualitativi conferma che, sebbene le normative esistano spesso, la loro attuazione concreta rimane insufficiente. Dietro questi numeri freddi vi sono però le persone, e i dati sociali sono allarmanti. Oltre cinque milioni e quattrocentomila italiani vivono in povertà assoluta, di cui uno milione e cento sono minori. La condizione giovanile appare particolarmente delicata: quasi un giovane su cinque, nella fascia di età compresa tra i diciotto e i trentaquattro anni, presenta disagi psicologici significativi.

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La situazione sanitaria e educativa aggiunge ulteriori criticità al quadro generale. Oltre seicentomila minori sono attualmente seguiti dai Dipartimenti di Salute Mentale, sottolineando un carico di sofferenza crescente tra le nuove generazioni. Sul fronte dell'istruzione, solo il trentuno per cento dei giovani tra i venticinque e i trentaquattro anni possiede una laurea, un valore ben al di sotto dell'obiettivo nazionale del quarantacinque per cento. Sebbene la dispersione scolastica sia in calo, le competenze degli studenti sono peggiorate. Rispetto al 2010, l'Italia versa in condizioni peggiori per cinque Obiettivi Onu, tra cui povertà, acqua e servizi igienici, disuguaglianze, vita sulla terra e pace e istituzioni efficaci. Altri cinque obiettivi risultano sostanzialmente fermi.

Prospettive ambientali e disaccoppiamento emissioni

Nel contesto della transizione ecologica, i dati dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale offrono un quadro più sfumato ma comunque complesso. Le emissioni di gas serra in Italia dovrebbero diminuire dell'uno cinque per cento nel 2026 rispetto al 2025. Al contrario, il Prodotto Interno Lordo è previsto in crescita dello zero virgola otto per cento. Questo fenomeno è definito come un disaccoppiamento tra crescita economica e aumento delle emissioni inquinanti, un risultato considerato oggettivamente positivo. Tale decoupling è stato osservato in modo evidente quest'anno, dimostrando che le politiche economiche stanno iniziando a dare frutti concreti nella riduzione dell'impatto ambientale.

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La riduzione complessiva delle emissioni è trainata principalmente dal calo dei consumi di carbone. L'industria prevede una stima di calo delle emissioni del sette virgola sette per cento rispetto all'anno precedente, mentre i settori legati alla produzione di energia e al riscaldamento dovrebbero ridursi rispettivamente dell'uno virgola quattro per cento e dell'uno virgola due per cento. Nel settore dei trasporti, si registra una leggera decrescita dell'emissioni pari allo zero virgola due per cento. Questa diminuzione è dovuta alla riduzione dei consumi di gasolio per autotrazione, parzialmente bilanciata da una crescita nei consumi di benzina. Per l'agricoltura e la gestione dei rifiuti non sono previsti scostamenti rilevanti nel 2026.

Contesto internazionale e chiamate all'azione

Il quadro europeo non offre grandi consolazioni. La quota di traguardi raggiungibili nell'Unione Europea scende dal cinquanta tre per cento al quaranta-sette per cento. A livello mondiale, la situazione è ancora più critica, con solo il quindici per cento dei target sulla buona strada. Parallelamente, la spesa militare globale ha raggiunto i duemilanovecento miliardi di dollari, pari al due virgola cinque per cento del Pil mondiale, mentre gli aiuti allo sviluppo sono crollati del ventitré per cento. Enrico Giovannini, direttore scientifico dell'Asvis, definisce questa situazione una vera e propria regressione insostenibile i cui costi economici e sociali crescono rapidamente.

La presidente dell'Alleanza, Marcella Mallen, ricorda che ogni ulteriore rinvio aumenta i costi e sottolinea la necessità di smettere con la logica dell'emergenza. A quattro anni dalla scadenza dell'Agenda 2030, è tempo di accelerare le azioni e superare questa dinamica. L'Alleanza propone un'agenda di interventi immediati e riforme strutturali per la prossima legislatura, con un focus specifico sul contrasto alla povertà e sulla necessità di una transizione ecologica efficace. Infine, dati Eurostat indicano che in Italia un lavoratore su dieci appartiene alla categoria dei working poor, ovvero persone che hanno un'occupazione ma non riescono a sostenere il costo della vita, evidenziando la profondità delle disuguaglianze sociali ancora presenti nel paese.