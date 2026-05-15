Agenda del venerdì 15 maggio: Investopia 2026 e dati sull'occupazione e sulla produzione industriale negli Stati Uniti

Un forum internazionale di alto livello, Investopia 2026, organizzato da Efg Consulting, si terrà il venerdì 15 maggio. Un'occasione preziosa per un dialogo tra Italia e gli Emirati Arabi Uniti, in cui imprenditori e investitori dei due Paesi si confronteranno sulle opportunità di business e sulle strategie di investimento alla luce delle attuali dinamiche economiche e geopolitiche. Inoltre, gli Stati Uniti hanno pubblicato i dati relativi alla produzione industriale e all'impiego delle capacità produttive nel mese di aprile. L'indice Empire Manufacturing maggio mostra una crescita moderata, attestandosi al 4,5% rispetto al mese precedente, mentre l'occupazione continua a salire, attestandosi al 5,1%.

L'agenda del venerdì 15 maggio si apre con un forum internazionale di alto livello, Investopia 2026 , organizzato da Efg Consulting. Un'occasione preziosa per un dialogo tra Italia e gli Emirati Arabi Uniti, in cui imprenditori e investitori dei due Paesi si confronteranno sulle opportunità di business e sulle strategie di investimento alla luce delle attuali dinamiche economiche e geopolitiche.

Partecipano, tra gli altri, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti; il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi; il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso; Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per l'Export e l'Attrazione degli Investimenti; il ministro dell'Economia e del Turismo degli Emirati Arabi Uniti, Abdulla bin Touq Al Marri; il ministro di Stato degli Affari Esteri, Sheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan. In un'altra notizia, gli Stati Uniti hanno pubblicato i dati relativi alla produzione industriale e all'impiego delle capacità produttive nel mese di aprile.

L'indice Empire Manufacturing maggio mostra una crescita moderata, attestandosi al 4,5% rispetto al mese precedente, mentre l'occupazione continua a salire, attestandosi al 5,1%





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