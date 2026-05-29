Agente dell'immigrazione statunitense arrestato in Texas

Un agente dell'immigrazione statunitense è stato arrestato in Texas venerdì, quasi due settimane dopo che un procuratore del Minnesota lo aveva accusato di aver aggredito un uomo venezuelano in una sparatoria non mortale avvenuta a Minneapolis quest'anno.

Un agente dell'immigrazione statunitense è stato arrestato in Texas venerdì, quasi due settimane dopo che un procuratore del Minnesota lo aveva accusato di aver aggredito un uomo venezuelano in una sparatoria non mortale avvenuta a Minneapolis quest'anno.

Christian Castro, un agente dell'U. S. Immigration and Customs Enforcement, è accusato di quattro capi d'accusa di aggressione di secondo grado e di un'accusa di falsa denuncia di reato per aver sparato a Julio Cesar Sosa-Celis alla gamba il 14 gennaio scorso, in occasione di un'azione di polizia. Gli investigatori del Minnesota's Bureau of Criminal Apprehension hanno trovato Castro in Texas e vi si sono recati, ha dichiarato in un comunicato la procuratrice della contea di Hennepin Mary Moriarty, il procuratore capo di Minneapolis.

È stato arrestato dai Texas Rangers e dagli agenti dell'ufficio dell'ispettore generale del Dipartimento di Sicurezza Nazionale, che supervisiona l'ICE. Sosa-Celis è stato colpito durante le caotiche settimane dell'Operazione Metro Surge, che ha visto centinaia di agenti mascherati e armati aggirarsi per le strade delle maggiori città del Minnesota alla ricerca di immigrati. Sempre a gennaio, gli agenti dell'immigrazione hanno ucciso due cittadini statunitensi per le strade di Minneapolis in giorni diversi: Renee Good e Alex Pretti.

In ogni caso, Trump e altri funzionari dell'amministrazione hanno difeso gli agenti federali e incolpato le vittime per la violenza, indignando molti cittadini del Minnesota. È insolito che i procuratori statali accusino funzionari federali delle forze dell'ordine, ma Castro è il secondo funzionario federale accusato dall'ufficio di Moriarty quest'anno.

La procuratrice sta anche citando in giudizio l'amministrazione Trump per ottenere l'accesso alle prove dell'uccisione di Good e Pretti, e ha detto che sta valutando se perseguire gli agenti che li hanno uccisi





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