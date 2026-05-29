Agente ICE arrestato in Texas per aggressione a uomo venezuelano a Minneapolis

Christian Castro, agente dell'immigrazione statunitense, è stato arrestato in Texas con l'accusa di aver sparato a un venezuelano durante l'operazione Metro Surge. È il secondo funzionario federale incriminato dalla procuratrice della contea di Hennepin, Mary Moriarty, che contesta l'operato dell'ICE.

Un agente dell'immigrazione statunitense è stato arrestato in Texas venerdì scorso, quasi due settimane dopo che un procuratore del Minnesota aveva sporto denuncia per aggressione ai suoi danni.

Christian Castro, agente dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE), è accusato di quattro capi d'imputazione per aggressione di secondo grado e di un capo per falsa denuncia di reato, per aver sparato a Julio Cesar Sosa-Celis, un cittadino venezuelano, il 14 gennaio a Minneapolis. La sparatoria è avvenuta durante l'operazione Metro Surge, un'ondata di raid dell'ICE voluta dall'ex presidente Donald Trump, che aveva scatenato proteste in tutto il Minnesota.

È estremamente raro che procuratori statali presentino accuse contro agenti federali, ma Castro è il secondo funzionario federale ad essere incriminato quest'anno da Mary Moriarty, procuratrice della contea di Hennepin a Minneapolis. Le autorità statali stanno cercando di chiamare il governo federale a rispondere di quello che definiscono un eccesso incostituzionale. La Casa Bianca ha ripetutamente difeso la condotta degli agenti dell'ICE, sostenendo erroneamente che siano immuni da azioni penali per aver infranto leggi statali.

Gli investigatori del Bureau of Criminal Apprehension (BCA) del Minnesota hanno rintracciato Castro in Texas e si sono recati lì per arrestarlo. L'ufficio di Moriarty ha dichiarato in una nota che l'agente è stato preso in custodia venerdì mattina da agenti del BCA e dei Texas Rangers in una casa a Harlingen, in Texas, prima di essere rinchiuso in un carcere texano in attesa del trasferimento in Minnesota.

Un portavoce del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale (DHS), che include l'ICE, ha definito l'azione penale contro Castro "nient'altro che una messa in scena politica" e ha affermato che qualsiasi illecito da parte di Castro "deve essere gestito a livello federale". La nota dell'ufficio di Moriarty aveva inizialmente affermato che agenti dell'ufficio dell'ispettore generale del DHS avevano contribuito alla cattura di Castro insieme ai Texas Rangers.

Tuttavia, un portavoce dell'ufficio dell'ispettore generale ha smentito, dichiarando che l'ufficio "non è stato coinvolto nella pianificazione, esecuzione o conduzione dell'arresto del signor Castro". L'ufficio di Moriarty ha successivamente aggiornato la sua nota, affermando che il personale dell'ufficio dell'ispettore generale era "presente sulla scena".

Non è ancora chiaro se l'amministrazione Trump difenderà Castro dall'azione penale statale sostenendo che ha agito nei limiti delle sue funzioni ufficiali, nel qual caso i suoi avvocati potrebbero insistere affinché il processo statale si svolga in un tribunale federale. Non è chiaro se Castro abbia un avvocato privato.

Sosa-Celis è stato ferito durante le settimane caotiche dell'Operazione Metro Surge, che ha visto centinaia di agenti armati e mascherati pattugliare le strade delle principali città del Minnesota alla ricerca di immigrati. Sempre a gennaio, agenti dell'immigrazione hanno ucciso a colpi d'arma da fuoco due cittadini statunitensi per le strade di Minneapolis in giorni diversi: Renee Good e Alex Pretti.

In ogni caso, Trump e altri funzionari dell'amministrazione si sono schierati dalla parte degli agenti federali, sostenendo che avevano agito per legittima difesa, e hanno incolpato le vittime della violenza, suscitando l'indignazione di molti abitanti del Minnesota. Moriarty sta anche facendo causa all'amministrazione Trump per ottenere l'accesso alle prove nelle uccisioni di Good e Pretti, e sta valutando se perseguire penalmente gli agenti che li hanno uccisi.

Nel caso di Sosa-Celis, il DHS ha successivamente ritirato la sua versione della sparatoria dopo aver ammesso che gli agenti dell'ICE coinvolti avevano mentito quando avevano detto che Sosa-Celis, che Castro aveva inseguito, e altri due uomini avevano aggredito Castro con una pala fuori da una casa. Il Dipartimento di Giustizia ha ritirato l'accusa contro Sosa-Celis e gli altri uomini presenti.

I pubblici ministeri sostengono che Castro era da solo fuori dalla casa e ha sparato con la sua pistola attraverso la porta d'ingresso, colpendo Sosa-Celis. Due agenti dell'ICE, che non sono stati nominati all'epoca, sono stati sospesi dal servizio e potrebbero essere perseguiti a livello federale per false dichiarazioni.

"Mentire sotto giuramento è un grave reato federale", ha dichiarato il portavoce del DHS nella sua nota di venerdì. L'ufficio di Moriarty ha anche accusato un altro agente dell'ICE, Gregory Donnell Morgan Jr., di due capi d'imputazione per aggressione di secondo grado, sostenendo che aveva puntato una pistola contro un veicolo il 5 febbraio mentre guidava su un'autostrada di Minneapolis.

Il suo avvocato ha dichiarato che rimane in servizio attivo presso l'ICE dopo aver fatto la prima apparizione in tribunale la scorsa settimana, dove ha versato una cauzione di 100.000 dollari





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