Agenzia delle Entrate: dal 2026 addebito diretto in conto corrente per le tasse e delega unica agli intermediari

Il piano strategico dell'Agenzia delle Entrate per il triennio 2026-2028 prevede l'introduzione del pagamento tramite addebito diretto in conto corrente per numerose imposte e la possibilità di delegare gli intermediari con un unico modello. L'obiettivo è semplificare gli adempimenti, incentivare l'adempimento spontaneo e ridurre il tax gap attraverso servizi digitali sempre più personalizzati e customer oriented.

Il "Disclosure Day" ha visto un'intervista a Steven Spielberg in cui il regista ha sottolineato l'importanza dell'empatia come vero superpotere necessario, definendo comunque il suo ultimo lavoro un grande film d'azione.

Tuttavia, la notizia principale riguarda le importanti novità introdotte dall'Agenzia delle Entrate per il triennio 2026-2028, illustrate nel documento "l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2026-2028". L'obiettivo dichiarato è promuovere un fisco trasparente a sostegno della crescita economica, ottimizzare la produttività operativa e migliorare la propensione all'adempimento spontaneo dei contribuenti, riducendo così il tax gap.

Per raggiungere questi scopi, l'Agenzia si impegna a fornire informazioni e supporto chiaro e a costi ragionevoli, evolvendo e semplificando i propri servizi in un'ottica customer oriented. Tra le misure più innovative spicca l'introduzione progressiva del servizio di addebito diretto in conto corrente per il pagamento di imposte, contributi e altre somme.

In base all'articolo 17 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, numero 1, i contribuenti potranno richiedere telematicamente che gli adempimenti tributari, anche quelli relativi a scadenze future, rateizzati e predeterminati, vengonoeffettuati tramite prelievo diretto dal conto corrente indicato, fornendo l'IBAN. L'implementazione potrebbe estendersi a diverse aree, analogamente a quanto già avviene per l'imposta di successione, e potrebbe coinvolgere anche il pagamento di importi derivanti da controlli e lettere di compliance, una volta comunicato l'IBAN.

Un'altra significativa novità riguarda le deleghe agli intermediari fiscali. Sarà consolidata la cosiddetta "delega unica", un singolo modello che permetterà al contribuente di autorizzare intermediari come CAF e commercialisti a utilizzare vari servizi online dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'analisi continuerà per ampliare i servizi delegabili, ad esempio includendo la dichiarazione dei redditi precompilata.

Infine, il piano prevede lo sviluppo e il miglioramento dei servizi online nell'area riservata del sito dell'Agenzia, con l'implementazione di un sistema di accesso profilato. Questo sistema adatterà la presentazione dei servizi in base al profilo del contribuente, facilitando la ricerca delle funzionalità di interesse e garantendo una visione completa e organizzata di tutte le informazioni fiscali personali.

In sintesi, il triennio 2026-2028 segnerà una digitalizzazione profonda dei rapporti tra Fisco e contribuenti, puntando su automatizzazione, personalizzazione e massima semplificazione per incentivare l'adempimento volontario e ridurre il divario tra quanto dovuto e quanto effettivamente riscosso





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