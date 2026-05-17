Agenzia e ingegnere alla ricerca di un sogno americano: il film di James Gray

Un thriller sociale psicologico, ambizioso e duro su temi come la colpa, la lealtà e la fratellanza, ambientato nella pericolosa sfera della mafia russa.

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James Gray firma un film intimo con al centro temi come la colpa, la lealtà, la fratellanza e il tradimento), un gangster movie intimo e familiare con al centro temi come la colpa, la lealtà, la fratellanza e il tradimento. e è la storia di due fratelli, il maggiore Gary Pearl, ex agente di polizia, e Irwin, un ingegnere, che, inseguendo il sogno americano, rimangono invischiati nel pericoloso mondo della mafia russa. Insieme progettano un'impresa petrolifera con interessi alla mafia russa che prevede l'utilizzo delle competenze ingegneristiche del fratello Irwin per la riqualificazione di un canale del Queens.

I suoi progetti rischiano di attirare le ire del fratello e i due figli. Nonostante le sue esitazioni, Gary minimizza i pericoli e insiste sulle enormi possibilità di guadagno. James Gray utilizza questa discesa nel crimine non tanto per sorprendere con colpi di scena, quanto per costruire un clima sempre più soffocante e segnato da un destino inevitabile





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James Gray Agenzia E Ingegnere Alla Ricerca Di Un Sogno A Filmatrice Malavita Russa Rivolgersi All'ingegnere Il Fratello Maggiore

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