La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha utilizzato la parola indiana Parishram per descrivere il duro lavoro e l'impegno costante necessari per raggiungere il successo. In un momento con il Primo ministro indiano Narendra Modi, Meloni ha sottolineato limportanza di questa parola nella vita e nella politica.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha utilizzato la parola indiana Parishram per descrivere il duro lavoro e l'impegno costante necessari per raggiungere il successo.

In un momento con il Primo ministro indiano Narendra Modi, Meloni ha sottolineato limportanza di questa parola nella vita e nella politica. La stessa Meloni ha anche utilizzato il termine per descrivere i suoi stessi compiti di lavoro e del governo. Altri politici e personaggi per un eventuale coinvolgimento economico nella politica del tono positivo sono stati ispirati in quel provvedimento.

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