Aggiornamenti dal calcio italiano: decisioni del Giudice Sportivo e trame di calciomercato

Il Giudice Sportivo stila la lista degli squalificati in Serie C, mentre in Serie A e B si accendono le trattative di mercato. Dalle voci sul futuro del Milan fino ai gioielli dell'Inter, ecco tutte le notizie principali.

Il panorama calcistico italiano vive ore di estrema effervescenza, tra le sentenze ufficiali emesse dal Giudice Sport ivo in merito al campionato di Serie C e i numerosi movimenti di calciomercato che stanno già monopolizzando le attenzioni dei media e delle tifoserie. Per quanto concerne il provvedimento disciplinare relativo alla 37ª giornata, il pugno duro del giudice si è abbattuto su una lunga lista di atleti.

Tra i nomi di spicco che dovranno osservare un turno di squalifica figurano Auriletto del Renate, Qualini del Catania, Burrai e Cossalter della Dolomiti Bellunesi, oltre a D'Andrea del Pineto e Giorico della Torres. L’elenco prosegue con Panada dell'Atalanta U23, Del Fabro e Franco del Picerno, De Santis del Bra, Panelli del Carpi e Romeo del Foggia. Sono stati fermati anche Cappelletti del Vicenza, Romani del Lecco, Longo del Monopoli, Fabrizi e Simeoni della Pianese, Perotti della Pro Vercelli, Maestrelli della Ternana, Giannotti del Trento e Tonetto della Triestina. Questi provvedimenti, che pesano sull'economia tattica delle singole squadre nelle fasi decisive della stagione, riflettono l'intensità di un campionato sempre molto competitivo. Sul fronte del calciomercato di Serie A, le indiscrezioni si susseguono senza sosta. In casa Milan, le voci di corridoio ipotizzano una permanenza di Allegri accompagnata da una rivoluzione del reparto offensivo: si parla con insistenza di Lewandowski e Retegui, mentre sembra sempre più probabile l'addio di Leao. La Juventus, dal canto suo, punta con decisione alla Champions League e vede avvicinarsi il profilo di Bernardo Silva. A Napoli, la situazione societaria resta in primo piano, con il tecnico Antonio Conte che ha incontrato il presidente De Laurentiis per pianificare il futuro. Parallelamente, l'Inter si prepara a difendere i suoi gioielli: nonostante il forte pressing del Barcellona per il difensore Bastoni, la dirigenza nerazzurra ha fatto muro, fissando una valutazione di mercato tra gli 80 e i 90 milioni di euro, confermando l'incedibilità del giocatore se non a fronte di cifre monstre. Il fermento non risparmia le serie minori e le riflessioni tecniche. Mentre in Serie B si analizza l'andamento degli allenatori, con Stroppa che raggiunge Alvini nella classifica di rendimento, arrivano notizie meno confortanti dal fronte societario. La Ternana sta vivendo una delle settimane più complicate degli ultimi quindici anni, aggravate dagli infortuni gravi che hanno colpito Pellegrino, Cimò ed Eržen della formazione femminile. Anche il Genoa inizia a guardare oltre, sondando giovani promesse come Wisdom Acquah del Torino, mentre il futuro di D'Aversa resta sotto la lente di ingrandimento di Petrachi. Il calciomercato estivo si prospetta ricco di intrecci, con Davide Frattesi che potrebbe lasciare l'Inter e, in uno scenario suggestivo quanto complesso, valutare un clamoroso ritorno alla Roma. Le dinamiche istituzionali, con il possibile coinvolgimento di Malagò e gli incontri in Lega Calcio, confermano che il calcio italiano è in una fase di profonda trasformazione sistemica che va ben oltre il rettangolo verde





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