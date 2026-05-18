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Aggiornamento verbale tra deputato e attivista davanti a Montecitorio

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Aggiornamento verbale tra deputato e attivista davanti a Montecitorio
AggreditoAttivistaDeputato
📆5/18/2026 5:27 PM
📰ilgiornale
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Un uomo ha aggredito verbalmente il deputato Giovanni Donzelli davanti a Montecitorio sostenendo che gli immigrati siano un disturbo e che il governo li gestisca come animali. Donzelli ha risposto sostenendo che l’immigrazione va gestita e sostenendo che il governo abbia fatto crollare gli sbarchi e aumentato gli ingressi regolari. L’uomo ha poi attaccato Donzelli sostenendo che il governo li avesse ammazzati in loco e che le cooperative rosse lucravano su questo. Donzelli ha risposto sostenendo che non si deve ammazzare in loco nessuno e che le persone morivano in mare quando li facevano partire. L’uomo ha poi annunciato di voler tagliarsi i capelli e Donzelli ha scherzato controbattendo.

Un uomo ha aggredito verbalmente il deputato Giovanni Donzelli davanti a Montecitorio , sostenendo che gli immigrati siano un disturbo e che il governo li gestisca come animali.

Donzelli ha risposto sostenendo che l’immigrazione va gestita e sostenendo che il governo abbia fatto crollare gli sbarchi e aumentato gli ingressi regolari. L’uomo ha poi attaccato Donzelli sostenendo che il governo li avesse ammazzati in loco e che le cooperative rosse lucravano su questo. Donzelli ha risposto sostenendo che non si deve ammazzare in loco nessuno e che le persone morivano in mare quando li facevano partire.

L’uomo ha poi annunciato di voler tagliarsi i capelli e Donzelli ha scherzato controbattendo

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