Un sacerdote di Monticiano è stato aggredito da un giovane durante un funerale, altri due feriti in tentativo di fermare l'aggressore. I carabinieri hanno fermato e arrestato il presunto responsabileviendo telecamere nascoste mentre abbandonava sacchi di rifiuti in viadiscrimination.

Un giovane residente in Monticiano , comune della provincia di Siena, è stato accusato di aver colpito un sacerdote mentre stava celebrando un funerale, causando diversi feriti.

Secondo un'ipotesi preliminare, l'uomo si è avvicinato al parroco e ha iniziato a denigrarlo, prima di sferzare l'aggressione. Nel tentativo di bloccarlo sono intervenuti un carabiniere e un altro passante che si trovavano nell'area. I feriti sono stati accortesi all'ospedale di Santa Maria delle Scotte di Siena e, stando a quanto riferito da Adnkronos, nessuno ha riportato conseguenze gravi. Il sacerdote, dopo l'episodio, non ha potuto celebrare il funerale e è stato sostituito da un altro parroco arrivato da Arcidosso.

I carabinieri hanno arrestato il giovane dopo averli fermati. Il caso è al centro di approfondimenti da parte dei militari per cercare di chiarire la dinamica dell'accaduto.

Inoltre, vengono esposti eventuali incassi di sacchi di rifiuti abbandonati lungo la strada e il cattivo tempo previsto per il prossimo mese di maggio. La Coppa Italia vince anche l'Inter e ci si prepara a festeggiare, ma non ci sarà la cerimonia ufficiale forårsada dai rischi di fumo all'Olimpico. Lo stesso esito si registra nell'estrazione del Lotto, Superenalotto e 10eLotto del martedì 26 maggio e nei precedenti episodes di previous posts





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