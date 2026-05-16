Aggredito senza motivo: 73enne aggredito da un giovane mentre staccava foglie da un albero di limoni

Un uomo di 73 anni si è trovato in una proprietà privata per staccare foglie da un albero di limoni e, una volta raggiunto dal proprietario del terreno, ha rischiato di subire danni irreversibili. Il vicino di casa aveva segnalato la presenza di un ragazzo sconosciuto nella sua proprietà e, avvicinandosi, ha sorpreso il giovane mentre staccava le foglie da un albero di limoni e le collochava su un cartone.

Un uomo di 73 anni si è trovato in una proprietà privata per staccare foglie da un albero di limoni e, una volta raggiunto dal proprietario del terreno, ha rischiato di subire danni irreversibili.

Il vicino di casa aveva segnalato la presenza di un ragazzo sconosciuto nella sua proprietà e, avvicinandosi, ha sorpreso il giovane mentre staccava le foglie da un albero di limoni e le collochava su un cartone. Il proprietario del terreno gli ha chiesto di andare via, ma la reazione del giovane è stata durissima, minacciando Alfonso Mauro prima di allontanarsi. Pochi giorni dopo, il malese è tornato nel terreno e ha cercato di aggredire due agenti, tra cui una donna.

L'avvocato del 73enne ha dichiarato che quanto accaduto rappresenta un episodio di violenza inaudita e ingiustificata, che lascia sgomenti. La vittima è una persona anziana, aggredita senza motivo e le istituzioni e le forze dell'ordine devono fare di più per garantire il controllo sul territorio





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