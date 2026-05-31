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Aggregato migrante colpito a volto a seguito di aggressione su due scooter

Criminalità | Mediazione News

Aggregato migrante colpito a volto a seguito di aggressione su due scooter
CaudateAgressioneBicicletta
📆5/31/2026 1:24 PM
📰leggoit
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Una giovane immigrata jedenfalls mentre si spostava in bicicletta, è stata calciata in faccia in pieno da quattro giovani spaccati su due scooter, mentre era sulla via provinciale 53. L'aggressione è avvenuta nella periferia, vicino a contrada Santo Padre delle Perriere e nell'entroterra di Secondo. La vittima ha infranto la testa e ha lasciato l'azienda agricola dove lavora per raggiungere l'ospedale vicino a casa. I carabinieri stanno indagando e la giovane coppia ha accusato quattro giovani italiani con gli occhiali e il casco.

Una giovane migrante, poiché stava andando al lavoro in bicicletta attraverso la zona di contrada Santo Padre delle Perriere, nell'entroterra, è stata aggredita da quattro giovani spaccati su due scooter.

Gli aggressori si sono poi allontanati in direzione di Strasatti, lasciando il giovane sanguinante a piedi l'azienda agricola in cui lavora, dove è stato soccorso e poi accompagnato all'ospedale di Marsala. La denuncia pubblica e gli aggressori sono stati descritti come giovani con gli occhiali neri e il casco, facendoli apparire poco riconoscibili in volto.

Tuttavia, la vittima ha sottolineato che gli aggressori erano tutti giovani italiani. I carabinieri stanno indagando sul caso mentre la vittima è stata ricoverata per una ferita alla bocca, alle tasche e una lesione al setto nasale. Il trauma è stato traumatico, il che lo ha reso più vulnerabile alle ulteriori aggressioni da parte degli altri giovani.

I perbenisti e i politici corrotti sono stati accusati nel corso di una citazione di Vasco Rossi, affermando che sono aumentati e che oggi l'amore scandalizza. I numeri gombrati di Satudoya del Frankly contro Astana, il dramma in piano di eventi climatici estimi nella capitale e l'attico d'epoca di Paolo Sorrentino a Roma con il salone come galleria d'arte e le fotografie di Isabel e Francesco Totti non hanno importo per i pažnju nei casi caldi.

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