Una donna di 50 anni, residente nel quartiere Avvocata di Napoli, è stata violentata a Napoli mentre stava rientrando dalla sua ultima lavoro dopo un lungo giorno. Un giovane di circa 25 anni, descrito come un aggressore malvivente, le ha pedinato prima di sferrare un attacco violento.

Una donna di 50 anni, residente nel quartiere Avvocata di Napoli , è stata brutalmente aggredita nei pressi dell'Isola B2 mentre stava recandosi a casa al termine della sua giornata lavorativa.

Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressore, un giovane di circa 25 anni, ha pedinato la donna prima di sferrare violentemente contro di lei. Due passanti, che si trovavano a breve distanza e stavano ascoltando le grida della donna, hanno immediatamente reacted, interrompendosi l'aggressione e mettendo in fuga l'uomo prima che la Polizia intervenisse. Gli inquirenti hanno già raccolto le prime testimonianze e stanno analizzando ogni elemento utile per identificare il fuggitivo.

Il Prefetto di Napoli Vasco ha dichiarato che tale episodio rappresenta una profonda preoccupazione e che impone la massima attenzione da parte delle istituzioni coinvolte. In risposta, è stato disposto un deciso potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo nell'intera area del Centro Direzionale.

La vicenda si inserisce in una cornice di isolamento nella quale anche il pubblico musicale del Prefetto di Napoli Vasco, in concerto a Rimini, ha imboccato una strada meno lineare quando ha tenuto a precisare che non avrebbe parlato dal palco j gli intende fare capire, gli altri si f*ttano (la commento)





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