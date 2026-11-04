Aggressione 12enni bici furto Via Pieve Fosciana: ricovero San Camillo Forlanini

Ricostruzione dell'aggressione a un minore di 12 anni a Roma dopo il furto di una bicicletta. Il ragazzo è stato ricoverato al San Camillo Forlanini con codice giallo.

Un bambino di 12 anni è stato trasferito in codice giallo presso l'ospedale San Camillo Forlanini di Roma. Il ricovero è avvenuto per le cure mediche necessarie dopo che il minore ha subito violente percosse al volto durante un conflitto scoppiato in strada.

Dettagli dell'aggressione e dinamiche del furto

I fatti si sono verificati intorno alle 18:30 nel quartiere di via Pieve Fosciana. La dinamica iniziale ha coinvolto due giovani minorenni intenti a sottrare una bicicletta a due coetanei che possedevano il mezzo.

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La situazione è degenerata rapidamente con l'arrivo improvviso del padre del ragazzo proprietario della bici. L'uomo, accortosi del furto in corso, si sarebbe scagliato contro uno dei presunti responsabili. Nel corso della colluttazione, il padre del minore derubato ha colpito ripetutamente il dodicenne con diversi pugni al volto.

Intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi

L'intervento delle autorità è stato necessario per riportare la calma tra le parti coinvolte e garantire la sicurezza pubblica. Nel medesimo luogo è giunto anche il padre del ragazzino accusato del furto, aggiungendo ulteriore tensione allo scontro fisico.

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Sono dovute intervenire sei pattuglie dei carabinieri per separare i contendenti e gestire la scena del crimine. Parallelamente, il personale sanitario del 118 si è reso disponibile con un'automedica e un'ambulanza per valutare le condizioni fisiche dei minori coinvolti.

Statuto legale e prossimi passi delle indagini

Al momento attuale, nessuna delle parti in causa ha formalizzato una denuncia o una querela presso le autorità competenti. Entrambe le famiglie si sono riservate la facoltà di sporgere denuncia in un momento successivo, dopo aver valutato la gravità delle lesioni riportate.

Spetterà agli accertamenti delle forze dell'ordine chiarire le singole responsabilità giuridiche. Le indagini dovranno definire non solo il quadro relativo al presunto furto, ma anche quelle relative all'aggressione fisica subita dal minore.

Impatto sociale e sicurezza nei quartieri

L'episodio ha richiesto un tempestivo intervento di soccorso per evitare conseguenze peggiori per la salute del dodicenne. Il trasferimento al San Camillo Forlanini ha permesso di effettuare tutti gli accertamenti medici del caso per stabilire il grado di lesione.

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La vicenda sottolinea la delicata interfaccia tra la tutela della proprietà privata e l'uso legittimo della forza da parte dei cittadini. Le autorità continueranno a monitorare la situazione fino alla completa definizione degli atti giudiziari.