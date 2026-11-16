La polizia del Minnesota indaga su un'aggressione grave contro un autista Uber somalo-americano a Hopkins. Yusuf è in coma, il sospettato è in custodia.

Un autista Uber di origine somalo-americana è ricoverato in ospedale in condizioni gravi e in coma a Hopkins, nel Minnesota, dopo essere stato aggredito violentemente da un passeggero dello stesso veicolo. L'incidente si è verificato di sabato, e la famiglia della vittima ha confermato le condizioni critiche dello stesso, sottolineando la gravità dell'evento che ha sconvolto la comunità locale.

La dinamica dell'attacco e le ferite subite

Secondo la polizia di Hopkins, la vittima ha riportato lesioni subite e potenzialmente letali, causate dal passeggero che viaggiava con lui. Gli investigatori stanno esaminando attentamente le prove raccolte sul luogo dell'incidente e le dichiarazioni dei testimoni per ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato all'aggressione. Il sospettato è stato arrestato e trattenuto con l'accusa di aggressione basata su indizi sufficienti, anche se la sua identità non è stata resa pubblica in attesa di una decisione formale sulle imputazioni.

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Motivazioni e indagine sui pregiudizi

Le autorità stanno valutando se il pregiudizio abbia giocato un ruolo nell'attacco, dato che il sospettato avrebbe chiesto il nome della vittima e espresso disapprovazione per esso. Abdinasir Ali, cugino dell'autista, ha riferito al sito di notizie Somali Brief che il giovane avrebbe commentato negativamente il nome di Yusuf, indicando una possibile motivazione basata sull'identità etnica o religiosa.

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Reazioni politiche e preoccupazioni civili

Il procuratore generale del Minnesota, Keith Ellison, ha dichiarato che ci sarà una risposta per questo orribile crimine, evidenziando la serietà dell'indagine. La deputata statunitense Ilhan Omar ha espresso preoccupazione per la disumanizzazione della comunità somala, sottolineando come le parole e le azioni abbiano conseguenze reali. Il Council on American-Islamic Relations ha chiesto un'indagine più ampia sui crimini d'odio, segnalando un aumento di tensioni e islamofobia negli ultimi decenni.

Contesto sociale e impatto della comunità

I difensori dei diritti civili hanno espresso preoccupazione per la retorica contro i somalo-americani da parte del presidente Donald Trump e dei suoi alleati, condannando le politiche di immigrazione restrittive. La comunità somalo-americana teme che questo attacco rifletta un clima più ampio di ostilità, aggravato da eventi geopolitici e politiche interne. La polizia di Hopkins ha continuato a considerare tutti i possibili moventi, incluso il pregiudizio, mentre la famiglia di Mohamed Yusuf ha lanciato una campagna di raccolta fondi per sostenere le spese mediche e legali.