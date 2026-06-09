Aggressione a coltellate a Belfast: l'aggressore è un cittadino sudanese

Un uomo di 40 anni è stato aggredito a coltellate martedì 9 giugno 2026 a Belfast, in Irlanda del Nord. L'aggressore è stato immobilizzato e consegnato alla polizia. La vittima è in condizioni gravi, con ferite a un occhio, al viso e alla schiena.

Un uomo di 40 anni è stato aggredito a coltellate martedì 9 giugno 2026 a Belfast , in Irlanda del Nord. L'aggressore, un cittadino sudanese di circa 30 anni, è stato immobilizzato e consegnato alla polizia.

La vittima è in condizioni gravi, con ferite a un occhio, al viso e alla schiena. Il governo ha condannato l'attacco e ha invitato la popolazione a mantenere la calma per consentire alla polizia di svolgere le indagini. La ministra della Giustizia ha espresso vicinanza alla vittima e ha sottolineato che non c'è nulla da guadagnare nell'alimentare la paura e le tensioni.

Il video dell'aggressione e l'intervento dei passanti sono circolati in rete, mostrando l'aggressore a cavalcioni sulla vittima mentre brandisce un grande coltello da cucina. Diverse persone hanno accorso in soccorso, ma ci sono voluti diversi tentativi per far desistere l'aggressore





TgLa7 / 🏆 25. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Belfast Irlanda Del Nord Aggressione Coltellate Aggressore Cittadino Sudanese Vittima Condizioni Gravi Governo Calma Indagini Ministra Della Giustizia Paura Tensioni Video Dell'aggressione Intervento Dei Passanti

United States Latest News, United States Headlines