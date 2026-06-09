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Aggressione a coltellate a Belfast: l'aggressore è un cittadino sudanese

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Aggressione a coltellate a Belfast: l'aggressore è un cittadino sudanese
BelfastIrlanda Del NordAggressione
📆6/9/2026 3:33 PM
📰TgLa7
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Un uomo di 40 anni è stato aggredito a coltellate martedì 9 giugno 2026 a Belfast, in Irlanda del Nord. L'aggressore è stato immobilizzato e consegnato alla polizia. La vittima è in condizioni gravi, con ferite a un occhio, al viso e alla schiena.

Un uomo di 40 anni è stato aggredito a coltellate martedì 9 giugno 2026 a Belfast , in Irlanda del Nord. L'aggressore, un cittadino sudanese di circa 30 anni, è stato immobilizzato e consegnato alla polizia.

La vittima è in condizioni gravi, con ferite a un occhio, al viso e alla schiena. Il governo ha condannato l'attacco e ha invitato la popolazione a mantenere la calma per consentire alla polizia di svolgere le indagini. La ministra della Giustizia ha espresso vicinanza alla vittima e ha sottolineato che non c'è nulla da guadagnare nell'alimentare la paura e le tensioni.

Il video dell'aggressione e l'intervento dei passanti sono circolati in rete, mostrando l'aggressore a cavalcioni sulla vittima mentre brandisce un grande coltello da cucina. Diverse persone hanno accorso in soccorso, ma ci sono voluti diversi tentativi per far desistere l'aggressore

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