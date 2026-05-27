Aggressione a insegnanti a Parma, la deputata Russo chiede ispettori e interventi decisi

Il video dell'aggressione di tre studenti ai danni di professori in un parco di Parma scuote il dibattito politico. La deputata di Fratelli d'Italia Gaetana Russo sollecita l'invio di ispettori e l'utilizzo degli strumenti già predisposti dal governo per garantire sicurezza e rispetto nelle scuole, evidenziando una crisi sociale e la necessità di unità d'azione.

Un filmato diffuso sui social media ha scatenato un'ondata di indignazione dopo aver mostrato l'aggressione di tre giovani ai danni di alcuni insegnanti in un parco vicino all'Itis Leonardo da Vinci di Parma .

L'episodio ha riportato l'attenzione sul tema della violenza nelle scuole e ha acceso un dibattito in Parlamento. Gaetana Russo, deputata di Fratelli d'Italia originaria di Fidenza, ha commentato la vicenda spiegando che il video è stato immediatamente condiviso dai protagonisti ed è diventato virale a livello nazionale. La parlamentare ha sottolineato la necessità di strumenti efficaci per affrontare il problema, senza timore di adottare misure repressive, e ha ribadito l'importanza del rispetto dell'autorità scolastica e dell'unità d'intenti.

Russo ha anche rilevato una contraddizione: da un lato si chiede sostegno statale per questioni educative e di legalità, dall'altro si attacca il governo per gli strumenti proposti, che poi non vengono implementati condivisi. L'esponente di FdI ha evidenziato che a Parma episodi simili si erano già verificati, con segnalazioni di bullismo e violenza da parte di genitori.

Ha difeso il ruolo degli insegnanti e la funzione educativa e protettiva della scuola, affermando che le famiglie hanno il diritto di vedere i figli in un ambiente formativo e sicuro. Russo ha annunciato di aver chiesto al ministro Valditara l'invio di ispettori per verificare se la situazione fosse radicata, e ha espresso preoccupazione per il rischio di nuovi episodi.

Ha concluso affermando che i ministeri dell'Interno e dell'Istruzione hanno già predisposto strumenti adeguati, ma a volte vi è resistenza da parte delle amministrazioni regionali e provinciali nell'utilizzarli. La deputata intende portare la questione in Parlamento con un'interrogazione e altri strumenti, chiedendo una Linea comune per affrontare il problema, nonostante le divergenze di vedute





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Parma Aggressione Studenti Bullismo Scuola Gaetana Russo Fratelli D'italia Valditara Ispettori Violenza Educazione

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prima l'occupazione, poi la rissa: caos alla consulta degli studenti di Roma: 'Aggressione neofascista'Protesta dei giovani di sinistra durante la plenaria contro la cancellazione della parola 'antifascismo'. Interviene la polizia. La denuncia: 'Calci, spinte e lanci di sedie'

Read more »

Aggressione ai docenti a Parma, Valditara: «Basta giustificazioni, serve una rivoluzione culturale nella scuola»«Il fatto è indubbiamente grave, c’è una carica di violenza nella società e nei nostri giovani. Credo che sia arrivato il momento di dire basta alle...

Read more »

Aggressione a docenti a Parma: tre studenti sospesi per trenta giorniUn video ha immortalato l'aggressione a due docenti in un parco vicino a una scuola superiore a Parma. Tre studenti sono stati sospesi per trenta giorni.

Read more »

Aggressione a due professori a Parma: sospesi tre studenti minorenniIl consiglio di istituto della scuola ha deciso di sospendere per trenta giorni i tre studenti minorenni responsabili dell'aggressione a due professori in un parco a Parma. I tre studenti, tutti nati in Italia da famiglie di origini marocchine, egiziane e moldave, potrebbero anche essere valutati per la bocciatura al momento dello scrutinio.

Read more »