Aggressione a Parma contro l'influencer leghista Eterno, aperte le indagini

Il diciannovenne Ferenc Venturelli, noto come Eterno, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi di origine straniera. Le immagini shock, finite sui social, mostrano l'accerchiamento e le percosse. La procura indaga per lesioni e valuta anche il ruolo delle provocazioni razziali dell'influencer. Le reazioni politiche condannano la violenza, ma il dibattito si infiamma sui social.

L'incidente ha avuto luogo a Parma il 4 giugno quando Ferenc Venturelli , influencer leghista di 19 anni noto sui social come " Eterno ", è stato aggredito da un gruppo di coetanei di origine straniera in via Verdi.

Le immagini diffuse online mostrano un diverbio verbale prima che le mani volassero: il giovane è stato circondato da cinque ragazzi e gettato a terra, prima che un suo collaboratore intervenisse con spray al peperoncino. Dopo le cure in pronto soccorso, Venturelli ha denunciato gli aggressori. La procura di Parma ha aperto un fascicolo per lesioni e indaga per identificare i responsabili.

Secondo i quotidiani locali, gli inquirenti stanno verificando anche il comportamento dell'influencer, che nel video sembra usare epiteti come "scimmia" e riferimenti alla "remigrazione", ipotizzando una matrice razziale. La senatrice leghista Elena Murelli ha condannato l'atto come vile e inaccettabile, chiedendo una condanna unanime e ribadendo che la violenza non va mai giustificata. Solidarietà anche dall'europarlamentare Anna Cisint, che ha invocato la revoca dei permessi di soggiorno e della cittadinanza.

Il profilo ufficiale della Lega ha ribadito tolleranza zero verso la violenza. Lo stesso Venturelli è tornato sui social per attaccare Repubblica, accusata di aver tagliato il video per "difendere i migranti", e il giornalista Saverio Tommasi, che aveva definito la reazione dei ragazzi come legittima difesa. Ha definito tale interpretazione inaccettabile e ha chiuso con una frase provocatoria.

I commenti degli utenti si sono divisi tra chi difende l'influencer e chi ritiene che le sue provocazioni abbiano scatenato la reazione





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