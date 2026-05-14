Aggressione a Prato: il coraggio di Iacopo Cerbai e la brutale rapina in piazza Mercatale

Un cameriere è stato accoltellato al cuore mentre difendeva una collega durante una rapina a Prato. Gli aggressori sono stati arrestati poco dopo l'accaduto.

La città di Prato è stata recentemente scossa da un episodio di violenza inaudita che ha visto protagonista un giovane uomo, Iacopo Cerbai , il cui coraggio ha rischiato di costargli la vita.

Gli eventi drammatici si sono consumati tra la notte di lunedì 11 e quella di martedì 12 maggio, proprio nel cuore pulsante del centro cittadino, precisamente in piazza Mercatale. In questo scenario, che solitamente accoglie passanti e turisti, si è consumata una scena da incubo davanti all'ingresso del ristorante Casa Targi.

Il personale del locale, composto dal titolare, dalla moglie e dal cameriere Cerbai, stava procedendo alle normali operazioni di chiusura della serata, ignari che a pochi passi da loro si stavano appostando due individui pronti a colpire. La dinamica, ricostruita con precisione millimetrica grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza ora acquisiti dalla procura, rivela un'escalation di aggressività rapida e spietata.

I due aggressori, identificati come un ragazzo sedicenne di nazionalità italiana e un uomo di ventisei anni originario dell'Honduras, si sono avvicinati al gruppo con l'intento di compiere una rapina. Inizialmente, i malviventi hanno iniziato a chiedere con insistenza somme di denaro, cercando di intimidire le vittime.

Mentre il complice di ventisei anni simulava di essere armato, nascondendo strategicamente la mano dietro lo schermo di un cellulare per creare un effetto di minaccia, il sedicenne ha estratto un coltello da formaggio, caratterizzato da una lama appuntita e letale. La situazione è precipitata in pochi istanti quando la donna ha rifiutato di cedere al ricatto, invitando i due malfattori ad allontanarsi.

In quel momento, l'istinto di protezione di Iacopo Cerbai ha prevalso sulla paura: il giovane cameriere si è gettato tra l'aggressore e la collega, cercando di neutralizzare la minaccia in un tentativo disperato di difesa. Le immagini del circuito di sicurezza mostrano una colluttazione violenta. Cerbai, nonostante la situazione di svantaggio, è riuscito a colpire più volte il volto del sedicenne, tentando di allontanarlo e di proteggere chi gli stava accanto.

Tuttavia, in un momento di estrema vulnerabilità, il ragazzo ha sferrato un fendente preciso e brutale che ha raggiunto il torace della vittima, colpendo direttamente il cuore. L'impatto è stato devastante. Iacopo è crollato a terra quasi istantaneamente, perdendo una quantità massiccia di sangue in pochi secondi.

In un clima di panico e disperazione, la collega ha reagito con prontezza, correndo a recuperare una cassetta di primo soccorso e tentando di fermare un veicolo in transito per invocare l'aiuto dei servizi di emergenza. I due criminali, invece, sono fuggiti rapidamente verso piazza delle Carceri, ma non senza aver inflitto un ulteriore colpo alla donna durante il loro tentativo di fuga.

L'epilogo di questa tragica vicenda è arrivato poche ore dopo, grazie a una combinazione di efficienza investigativa e fortuna. Mentre gli agenti della polizia setacciavano la zona basandosi sulle immagini delle telecamere, un passante ha segnalato la presenza di due giovani all'interno di un locale della zona. I sospettati, in un atto di sfrontatezza quasi surreale, si stavano vantando con i presenti di aver accoltellato una persona, ignorando che il cerchio si stesse stringendo attorno a loro.

Sono stati arrestati in un bar a circa duecentocinquanta metri dal luogo del crimine. Durante la perquisizione, il sedicenne è stato trovato ancora in possesso della lama da sei centimetri utilizzata per l'aggressione, mentre il complice ha tentato di opporre resistenza agli agenti con violenza. Entrambi ora affrontano accuse gravissime di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel frattempo, la comunità di Prato resta in attesa di notizie positive sulle condizioni di Iacopo Cerbai, che dopo un intervento chirurgico d'urgenza e delicatissimo, continua a lottare per la sua vita in terapia intensiva, mostrando segni di risposta alle cure che accendono una speranza di recupero





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