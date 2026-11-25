Notte di violenza a Roma Nord il 25 novembre. Un uomo guida il Range Rover contro folla e vetture, ferendo tre giovani e subendo denuncia per lesioni.

Il 25 novembre, durante la notte, una scena di intensa violenza ha sconvolto la movida romana in via Torrita Tiberina, zona confinante con Ponte Milvio. Un conducente di 35 anni ha trasformato il suo veicolo in un'arma letale, utilizzando il Range Rover per investire deliberatamente i presenti e danneggiare le auto parcheggiate nel stretto parcheggio di un locale. L'episodio, nato da una lite per un posto auto, si è evoluto rapidamente in un bagno di sangue che ha lasciato tre giovani feriti e ha scatenato il panico tra i numerosi avventori intenti a lasciare il locale.

Dettagli dell'aggressione e dinamica

Tutto è iniziato intorno alle 2:40, quando il giovane di 35 anni, apparentemente in stato di ebbrezza, ha tentato di uscire dal parcheggio. La sua manovra è stata bloccata da una Smart Forfour nera parcheggiata regolarmente. Invece di risolvere la situazione con calma, il conducente ha perso il controllo della situazione, iniziando a urlare contro i passanti e a cercare il proprietario del veicolo ostacolante. La tensione è esplosa quando un gruppo di giovani è uscito dal locale e si è avvicinato al luogo della disputa.

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Il 35enne ha aggredito verbalmente le ragazze presenti, minacciandole apertamente. Nonostante l'intervento di un amico del gruppo, che aveva rassicurato il conducente sull'immediato spostamento dell'auto, la situazione è degenerata. L'uomo si è scagliato fisicamente contro la Smart, entrando nell'abitacolo senza autorizzazione. Ha tentato di avviare il veicolo senza le chiavi e, nella furia, ha strappato le chiavi dalle mani della conducente. Dopo aver sbattuto violentemente la portiera, è tornato al suo Range Rover per preparare la sua vendetta.

Impatto volontario e fuga in auto

Con la rabbia al culmine, il 35enne ha avviato il motore e ha accelerato selvaggiamente nel parcheggio di via Torrita Tiberina. Il suo obiettivo era chiaramente quello di colpire la Smart e le altre vetture vicine, eseguendo tamponamenti violenti che hanno causato danni ingenti al parco auto della zona. Gli urti contro i metalli e le grida dei presenti hanno innescato un panico generalizzato tra i clienti che cercavano faticosamente di mettersi in salvo dall'auto sfrenata.

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La situazione è diventata tragica quando il conducente ha diretto l'auto non più solo contro i veicoli, ma apertamente verso i pedoni. Un ragazzo ha tentato di fuggire correndo, ma è stato colpito in pieno dal Range Rover, rimanendo a terra con dolori agli arti inferiori. Una giovane donna è stata investita frontalmente, precipitando sull'asfalto con forti dolori a gambe e spalla sinistra. Anche l'amico del gruppo è rimasto coinvolto nell'impatto, mentre la conducente della Smart, cercando rifugio dietro altre auto, è stata travolta dall'urto della sua stessa vettura spinta contro di lei.

Chiusura dell'episodio e conseguenze legali

Dopo l'attacco, il 35enne è fuggito a grande velocità verso Ponte Milvio, lasciando sul posto il caos e i feriti. Gli addetti alla vigilanza del locale hanno chiamato immediatamente il 112 per sollecitare i soccorsi. Poco tempo dopo, il Range Rover nero è tornato in via Torrita Tiberina. In quel momento di alta tensione, un cliente rimasto sconosciuto ha sferrato due pugni in faccia al conducente. Le pattuglie della Polizia di Stato, allertate dalla sala operativa, sono arrivate sul posto per gestire l'emergenza.

Il 35enne, insieme ai suoi amici, è risalito in auto tentando una nuova fuga verso via Riano e via di Quinto, mettendo a rischio la vita di altri pedoni e delle forze dell'ordine. La fuga è terminata in un parcheggio, dove gli agenti hanno bloccato con successo l'uomo e i suoi compagni. Nel frattempo, quattro ambulanze del 118 sono intervenute sul luogo del crimine per prestare assistenza ai traumatizzati dall'accaduto.

Stato dei feriti e procedimenti giudiziari

I danni alla salute dei giovani coinvolti sono stati riportati in ospedale, con prognosi dettagliate che testimoniano la gravità degli investimenti. Una ragazza è stata trasportata in codice giallo al San Filippo Neri con una prognosi di 7 giorni. Un'altra giovane donna è stata ricoverata in codice giallo presso lo stesso San Filippo Neri, mentre un ragazzo è stato curato in codice giallo al Policlinico Gemelli. Tutte le vittime soffrono di lesioni e contusioni dovute agli impatti violenti.

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Per quanto riguarda l'autore materiale dell'aggressione, la Polizia di Stato ha identificato il 35enne e ha disposto il suo fermo in seguito alla cattura. È stata immediatamente notificata la denuncia per lesioni personali volontarie aggravate, una formula giuridica che riflette la gravità intenzionale degli atti compiuti con un mezzo di trasporto. La Smart Forfour, utilizzata come oggetto di vandalismo durante l'episodio, è stata sequestrata dalle autorità come prova materiale del reato.

Le indagini sono ora concentrate sull'accurata ricostruzione dei movimenti del veicolo e sulle testimonianze oculari dei presenti. Le autorità stanno valutando ulteriori sviluppi investigativi per chiarire ogni aspetto dell'accaduto e assicurare piena giustizia alle vittime. L'incidente ha lasciato una ferita profonda nella comunità romana, evidenziando come un conflitto banale possa degenerare in tragedia con conseguenze irreparabili per le vite delle persone coinvolte.