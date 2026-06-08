Aggressione a un agente di Polizia a Milano: 16enne arrestato per lancio di pietra e coltello

Un adolescente di 16 anni ha attaccato un vigile a Baggio, lanciandogli prima una pietra e poi un coltello, finendo arrestato con il sequestro di armi finte e attrezzi per rissa.

Il caso del giovane di Baggio ha suscitato un forte clamore sia nella cittadinanza milanese sia tra le forze dell'ordine, per la violenza inusuale dimostrata da un adolescente di appena sedici anni.

Venerdì 5 giugno, verso le diciannove, un agente della Polizia locale, impegnato in una normale attività di consegna di atti presso la sede del quartiere, ha subito un agguato mentre transito in auto lungo via Anselmo da Baggio. Secondo le testimonianze raccolte dagli stessi agenti, il veicolo è stato colpito per la prima volta da un sasso lanciato dall'accampamento del ragazzo, che ha provocato danni superficiali alla carrozzeria.

L'episodio, già di per sé preoccupante, è degenerato in pochi secondi quando il giovane, armato apparentemente di una lama di circa cinque centimetri, ha scagliato il coltello verso la gamba del vigile, provocando una ferita che ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi sanitari. L'aggressione è avvenuta in piena luce del crepuscolo, sotto gli occhi di numerosi passanti che hanno subito allertato le autorità, contribuendo così alla rapida individuazione del responsabile





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