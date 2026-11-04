Aggressione a Villa Bonelli: madre denuncia il ragazzo perito per furto bici

Madre del dodicenne aggredito a Villa Bonelli contesta la versione del furto di bicicletta. Parla di razzismo e trauma psicologico dopo l'intervento dei Carabinieri.

Una violenta lite scoppiata nella sera di martedì all'incrocio di Villa Bonelli ha visto coinvolti due minorenni peruviani, tra cui un dodicenne, accusati di aver sottratto una bicicletta a due coetanei. Gli investigatori della stazione dei Carabinieri di Villa Bonelli e del nucleo radiomobile hanno intervenuto sul luogo dell'accadimento insieme ai sanitari del 118, trovando il ragazzino con contusioni al collo ma senza lesioni gravi secondo gli accertamenti diagnostici.

La versione della madre e l'accusa di razzismo

La madre del dodicenne ha presentato una denuncia formale contestando integralmente la ricostruzione ufficiale del furto. Secondo la donna, suo figlio non avrebbe commesso alcun reato, bensì sarebbe stato vittima di un'aggressione razzista organizzata da quattro ragazzi mentre si trovava su un monopattino a noleggio. La famiglia sostiene che il giovane stesse semplicemente dirigendosi verso un allenamento di judo quando è stato inseguito e preso di mira dal gruppo.

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Dettagli sull'episodio e danni agli smartphone

Oltre alle ferite fisiche iniziali, la madre riferisce che il figlio sarebbe stato colpito nuovamente mentre era a terra durante l'aggressione. I due giovani, incluso l'amico del dodicenne, sarebbero stati privati dei loro cellulari, successivamente gettati nei cassonetti dalla folla o dagli aggressori. Gli smartphone sono stati poi recuperati dalle autorità competenti, ma l'episodio ha lasciato segni profondi oltre alla sfera fisica.

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Conseguenze psicologiche e ricovero ospedaliero

Il giovane, che già segue un percorso terapeutico preesistente, ha trascorso la notte in ospedale in uno stato di forte agitazione. La madre descrive il ragazzo come colui che, in preda alla paura, non è riuscito a dormire e ha tremato ripetutamente per tutta la durata della permanenza in struttura sanitaria. A preoccupare la famiglia sono soprattutto le conseguenze psicologiche della violenza subita, che rischiano di aggravare il quadro clinico del bambino.