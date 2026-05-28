Aggressione al parroco a Monticiano, tre feriti e un giovane fermato

A Monticiano un tranquillo borgo in provincia di Siena, il parroco è finito all'ospedale, un carabiniere ferito, un passante contuso. Tutto è iniziato nella mattinata di mercoledì 27 maggio in piazza Sant'Agostino, proprio davanti al Santuario del Beato Antonio Patrizi, la chiesa designata per il funerale. Don Paolo Casagrande, il parroco del paese che avrebbe dovuto celebrare la funzione nel pomeriggio, è stato preso di mira da un giovane. Prima gli insulti, poi la violenza fisica. Un carabiniere e un cittadino hanno tentato immediatamente di fare da scudo al sacerdote, venendo a loro volta colpiti e feriti dall'aggressore. Per i tre feriti è stato necessario il trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Fortunatamente nessuno è in gravi condizioni. Il giovane aggressore è stato bloccato da altre pattuglie dell'Arma e portato in caserma. A causa delle contusioni, don Paolo ha dovuto rinunciare a celebrare la messa pomeridiana, venendo sostituito in fretta e furia da don Virgil Farcas Gherghina, arrivato dal vicino comune di Arcidosso per permettere il regolare svolgimento delle esequie.

Invece del giorno del silenzio e del dolore composto per l'ultimo saluto a Giovanna Regoli, storica moglie dell'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi, a Monticiano un tranquillo borgo in provincia di Siena , il parroco è finito all'ospedale, un carabiniere ferito, un passante contuso.

Tutto è iniziato nella mattinata di mercoledì 27 maggio in piazza Sant'Agostino, proprio davanti al Santuario del Beato Antonio Patrizi, la chiesa designata per il funerale. Don Paolo Casagrande, il parroco del paese che avrebbe dovuto celebrare la funzione nel pomeriggio, è stato preso di mira da un giovane. Prima gli insulti, poi la violenza fisica. Un carabiniere e un cittadino hanno tentato immediatamente di fare da scudo al sacerdote, venendo a loro volta colpiti e feriti dall'aggressore.

Per i tre feriti è stato necessario il trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Fortunatamente nessuno è in gravi condizioni. Il giovane aggressore è stato bloccato da altre pattuglie dell'Arma e portato in caserma. A causa delle contusioni, don Paolo ha dovuto rinunciare a celebrare la messa pomeridiana, venendo sostituito in fretta e furia da don Virgil Farcas Gherghina, arrivato dal vicino comune di Arcidosso per permettere il regolare svolgimento delle esequie.

Mentre il sindaco di Monticiano, Alessio Serragli, ha espresso totale solidarietà e vicinanza al parroco e alle forze dell'ordine per un fatto 'gravissimo avvenuto in pieno giorno', i Carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della rissa mattutina e valutare i provvedimenti legali nei confronti del giovane fermato. La cerimonia per Giovanna Regoli si è poi conclusa nel pomeriggio, questa volta sì, nel silenzio richiesto dalla famiglia.

Il sindaco ha espresso solidarietà e vicinanza al parroco e alle forze dell'ordine per un fatto 'gravissimo avvenuto in pieno giorno'. I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della rissa mattutina e valutare i provvedimenti legali nei confronti del giovane fermato





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aggressione Parroco Monticiano Siena Carabinieri Feriti Giovane Fermato

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cento anni di salto ostacoli a Roma: Piazza di Siena 2024Dal 28 al 31 maggio, Villa Borghese ospita il centenario della competizione internazionale di salto ostacoli. Protagoniste le cavallerizze Mallevaey (Francia), Kraut (USA) e l'australiana, in gara per la Coppa delle Nazioni.

Read more »

Parroco aggredito prima del funerale della moglie di Luciano Moggi, tre persone al pronto soccorsoFermato un giovane di Monticiano

Read more »

Aggredito sacerdote a Monticiano, arrestato un giovane per l'aggressione, arresti e cattivo tempo previsto per il mese di maggioUn sacerdote di Monticiano è stato aggredito da un giovane durante un funerale, altri due feriti in tentativo di fermare l'aggressore. I carabinieri hanno fermato e arrestato il presunto responsabileviendo telecamere nascoste mentre abbandonava sacchi di rifiuti in viadiscrimination.

Read more »

Aggressione al parroco e militare a Monticiano: tre feritiUn uomo di 43 anni è stato fermato dai carabinieri a Monticiano dopo aver aggredito il parroco del paese e un militare, ferendo tre persone

Read more »