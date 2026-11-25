Violenza verbale e lancio di fogli nella sede Pta di Fasano: un medico aggredisce la dirigente Giulia Calabrese per un diniego Cup. Indagini carabinieri.

Il presidio territoriale di assistenza di Fasano, situato in provincia di Brindisi, è stato teatro di un grave episodio di violenza avvenuto martedì mattina 24 novembre 2026. Un medico di Medicina generale ha contestato con aggressività verbale e lancio di documenti la dirigente dell'unità operativa Cure Primarie, dottoressa Giulia Calabrese. L'incidente, innescato da un diniego amministrativo del Centro unico di prenotazione, ha richiesto l'intervento immediato di colleghi e operatori per placare l'animosita del professionista.

Le dinamiche dell'aggressione verbale e fisica

La sequenza degli eventi ha avuto inizio con un rifiuto da parte degli operatori del Cup, che non potevano inserire prenotazioni per determinate tipologie di visite di controllo. Queste richieste risultavano vietate dalle circolari aziendali vigenti in quel momento. Il medico, insoddisfatto della motivazione fornita, si è recato al terzo piano della struttura sanitaria dove erano presenti due operatrici. In quella sede ha rivolto loro insulti e frasi pesanti, dimostrando un comportamento intimidatorio.

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Le dipendenti, intimidite dalle minacce e dall'atteggiamento del professionista, hanno invitato l'uomo a esporre le proprie contestazioni direttamente alla direzione del presidio. In quel preciso istante, nella stanza adiacente si svolgeva una riunione di lavoro. Alla riunione partecipavano il direttore del Pta, Giuseppe Pace, la stessa dottoressa Giulia Calabrese e altri membri dello staff. L'incontro aveva origine dalla visita effettuata nella struttura dall'assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia, con l'obiettivo di discutere le tematiche sanitarie territoriali.

La reazione della dirigente e l'intervento dei colleghi

L'escalation è avvenuta quando il medico, continuando a manifestare rabbia nei pressi dell'ufficio dirigenziale, ha attirato l'attenzione della dottoressa Calabrese. Uscita dalla sala riunioni per verificare la situazione, la dirigente ha dovuto affrontare un confronto violento. Il professionista ha alzato la voce e ha lanciato fisicamente i documenti delle richieste di visite rigettate direttamente sul volto della dottoressa Calabrese.

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L'atto ha comportato un rischio concreto di contatto fisico, creando una situazione di pericolo immediato. Per evitare che l'incidente degenerasse ulteriormente, sono intervenuti tempestivamente un altro medico e un infermiere presenti nella struttura. I due colleghi sono riusciti a bloccare fisicamente il medico, impedendo che la situazione potesse peggiorare e mettendo al sicuro la dirigente. La dottoressa Calabrese, evidentemete in stato di choc e forte agitazione psicofisica, ha dovuto interrompere il suo ciclo di lavoro immediatamente dopo l'accaduto.

I controlli medici e l'azione delle forze dell'ordine

Successivamente all'aggressione, la dottoressa Calabrese si è recata al Punto di primo intervento, situato al piano terra del presidio sanitario di Fasano. Qui è stata sottoposta a valutazione medica, dove le sono stati diagnosticati quattro giorni di prognosi per le conseguenze dell'incidente. La gravità del fatto ha comportato un immediato coinvolgimento delle autorità competenti per l'avvio delle procedure legali necessarie.

La Compagnia dei Carabinieri di Fasano è arrivata sul luogo per svolgere le indagini preliminari. Gli agenti hanno ascoltato le testimonianze dei presenti, inclusi il personale medico e infermieristico, e hanno raccolto gli elementi utili per ricostruire fedelmente la dinamica dell'episodio. Il personale militare ha redatto un apposito verbale di relazione da consegnare all'autorità giudiziaria competente per le successive valutazioni.

Prospettive legali e sicurezza negli ospedali

La dottoressa Giulia Calabrese ha intenzione di presentare denuncia formale nei confronti del medico aggressore. Questo atto segnalerà ufficialmente l'evento agli organi competenti per l'avvio del iter giudiziario. L'episodio riaccende inevitabilmente l'attenzione sul tema cruciale della sicurezza degli operatori sanitari. Questo personale è sempre più spesso esposto a tensioni e aggressioni durante lo svolgimento delle proprie mansioni quotidiane all'interno delle strutture pubbliche.

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Nella maggior parte dei casi, le tensioni che sfociano in conflitti sono innescate dal rapporto tra operatori sanitari e pazienti o con i parenti dei degenti. Tuttavia, questo caso specifico presenta una particolarità rilevante: il comportamento deprecabile è stato messo in atto da un collega medico a danno di una collega dirigente. Rimane ancora da chiarire con precisione l'origine esatta della contestazione iniziale che ha innescato la vicenda e sulla quale il medico avrebbe continuato a chiedere spiegazioni in modo violento.