Aggressione al termine del corteo del 25 aprile: due partigiani feriti con una pistola ad aria compressa

Al termine della manifestazione per il 25 aprile a Milano, due iscritti all'ANPI sono stati feriti da colpi di pistola ad aria compressa sparati da un individuo in scooter. Indagini in corso da parte della Digos e del Commissariato Colombo.

Momenti di forte tensione e preoccupazione hanno scosso la città questa mattina, in particolare nelle vicinanze del Parco Schuster , teatro di un episodio inquietante al termine delle celebrazioni per il 25 aprile , Festa della Liberazione.

Due membri dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI), che avevano attivamente partecipato al corteo commemorativo, sono stati improvvisamente colpiti da colpi sparati con una pistola ad aria compressa, riportando ferite di lieve entità. La dinamica dell'accaduto, come ricostruita finora dalle vittime e dalle prime indagini, descrive un attacco rapido e premeditato.

Un individuo, il cui volto era completamente celato da un casco integrale, si è avvicinato alle vittime a bordo di uno scooter, ha aperto il fuoco e si è immediatamente dato alla fuga, rendendo difficoltosa la sua identificazione. L'episodio ha generato un'ondata di sconcerto e indignazione tra i partecipanti alla manifestazione e nell'intera comunità locale, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sul clima politico.

Le forze dell'ordine si sono immediatamente mobilitate per avviare un'indagine approfondita e dare alla giustizia il responsabile di questo atto violento. Le indagini sono condotte congiuntamente dalla Digos (Divisione Investigativa di Gabinetto) e dagli agenti del Commissariato di Polizia Colombo, che stanno lavorando senza sosta per ricostruire l'esatta sequenza degli eventi e identificare l'aggressore.

Oltre ad aver raccolto le testimonianze dettagliate dei due feriti, le autorità stanno esaminando attentamente le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di ottenere elementi utili per risalire all'identità del responsabile e al veicolo utilizzato per la fuga. L'analisi dei filmati è cruciale per individuare eventuali dettagli che possano aver sfuggito all'attenzione immediata e per ricostruire il percorso seguito dallo scooter dopo l'attacco.

La collaborazione tra le diverse unità investigative è fondamentale per garantire un'indagine efficace e tempestiva. Gli organizzatori del corteo, immediatamente dopo l'accaduto, hanno diffuso un annuncio pubblico per informare i partecipanti e le autorità competenti. Dal palco allestito nel Parco Schuster, dove il corteo del 25 aprile era giunto al termine, hanno denunciato l'aggressione, sottolineando la gravità del gesto e assicurando che avrebbero fornito piena collaborazione alle forze dell'ordine.

L'annuncio ha contribuito a mantenere la calma tra la folla e a evitare ulteriori tensioni. Secondo quanto comunicato dall'ANPI, le vittime dell'aggressione sono un uomo e una donna, entrambi iscritti all'associazione e attivamente impegnati nella difesa dei valori della Resistenza e della democrazia. L'uomo ha riportato ferite nella zona del collo e della guancia, mentre la moglie è stata colpita alla spalla.

Fortunatamente, le ferite non sono considerate gravi e le vittime sono state prontamente soccorse dal personale medico presente sul posto e trasportate in ambulanza per ulteriori accertamenti e cure. Entrambi indossavano il caratteristico fazzoletto rosso dell'ANPI, simbolo della lotta partigiana e della Liberazione, che potrebbe averli resi bersaglio dell'aggressore. L'episodio solleva preoccupazioni sulla crescente intolleranza e violenza politica, e sottolinea l'importanza di difendere i valori democratici e la libertà di espressione.

L'ANPI ha condannato fermamente l'attacco e ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo contro il responsabile, chiedendo giustizia e un segnale forte contro ogni forma di violenza e intimidazione. La comunità locale si è stretta attorno alle vittime, esprimendo solidarietà e sostegno. L'episodio ha riacceso il dibattito sulla necessità di promuovere una cultura del dialogo e della tolleranza, e di contrastare ogni forma di estremismo e violenza





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