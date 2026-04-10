Aggressione all'Isolotto: padre aggredito, la polizia cerca la baby gang. Indagini e collegamenti con una rapina precedente

Un uomo è stato aggredito in piazza dei Tigli, all'Isolotto, e la polizia sta cercando i responsabili. L'episodio potrebbe essere collegato a un precedente tentativo di rapina ai danni di una giovane coppia.

Poco dopo le 15:00 in piazza dei Tigli, nel quartiere dell' Isolotto , si è verificata un'aggressione che ha portato al trasporto del padre in pronto soccorso. La dinamica dell'evento è ancora oggetto di indagine da parte della polizia, che sta attivamente cercando gli aggressori, ripresi in un video. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava in auto con il figlio quando una baby gang ha attraversato la strada improvvisamente e di corsa.

Questo gesto ha innescato un diverbio, culminato nell'aggressione. Testimoni presenti sul posto hanno descritto la scena come violenta e improvvisa. L'immediatezza dell'intervento delle forze dell'ordine è ora cruciale per identificare e assicurare alla giustizia i responsabili di questo atto, che ha scosso la tranquillità del quartiere.\Testimonianze raccolte sul luogo suggeriscono che si tratti della stessa baby gang coinvolta in un precedente tentativo di rapina ai danni di una giovane coppia di quindicenni e sedicenni. Le vittime del precedente episodio, intervistate, hanno raccontato di essere state avvicinate dai ragazzi, che avrebbero chiesto loro denaro per l'acquisto di sigarette. Di fronte al rifiuto, i giovani avrebbero preteso di vedere gli effetti personali dei ragazzi per poi sottrarre loro il denaro e dileguarsi. La ragazza ha riconosciuto uno dei tre aggressori nel video dell'aggressione all'uomo con suo figlio, fornendo un importante elemento di connessione tra i due episodi. Questo collegamento rafforza l'ipotesi che la baby gang agisca con una precisa modalità operativa, mirando a compiere atti di microcriminalità nel quartiere. L'indagine si concentra ora sull'analisi delle immagini video, sull'acquisizione di ulteriori testimonianze e sulla comparazione di elementi per individuare e assicurare alla giustizia i membri della gang.\Intanto, la situazione nel mercato dei carburanti registra delle fluttuazioni. Il Ministero delle Imprese rivendica un calo dei prezzi, attribuito anche agli adeguamenti al ribasso indicati dalle compagnie, con riduzioni per il gasolio fino a -8 centesimi al litro rispetto a ieri. Tuttavia, un'analisi condotta da ilfattoquotidiano.it ha evidenziato una riduzione media più contenuta, pari a 0,0047 euro. In un contesto diverso, ma altrettanto rilevante, Mediobanca celebra gli 80 anni dalla sua fondazione. Il nome, originariamente destinato all'istituto, era Unionbanca, e la sua nascita fu concepita come un'iniziativa di sistema, con la partecipazione di diverse banche e compagnie assicurative. L'obiettivo era creare un ente specializzato nei finanziamenti a medio termine, in grado di collegare il mercato del risparmio alle esigenze delle imprese. L'istituto, nato dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo economico del Paese, offrendo finanziamenti a medio termine che hanno consentito alle imprese di guardare oltre il breve periodo. La sua fondazione rispondeva alla necessità di colmare un vuoto nel sistema finanziario italiano, caratterizzato dalla mancanza di un mercato del credito a medio termine, fondamentale per la crescita e l'innovazione. Mediobanca ha dunque segnato un passaggio significativo nella storia economica italiana, plasmando il sistema bancario e finanziario





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