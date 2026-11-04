Aggressione Bologna: anziano senegalese colpito con spranga

Un uomo di 70 anni è stato aggredito a Bologna da due giovani dopo un contatto sull'autobus. La vittima è stata ricoverata al Sant'Orsola mentre i Carabinieri indagano.

Un uomo di 70 anni, originario del Senegal, è rimasto gravemente ferito nel centro di Bologna dopo essere stato aggredito da due giovani. L'episodio violento si è verificato all'angolo tra via Irnerio e piazzale Camillo Baldi, in una zona ad alta frequentazione della città emiliana.

I dettagli dell'aggressione sul bus

Tutto ha avuto inizio a bordo dell'autobus della linea 93. Mentre l'anziano scendeva dal mezzo alla fermata Sferisterio, avrebbe urtato involontariamente due ragazzi sui 20 anni. Questo tipo di contatto accidentale è comune sui mezzi pubblici, ma in questo caso non è stato accolto positivamente dai due giovani.

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I due ragazzi avrebbero reagito con aggressività verbale, apostrofando duramente il settantenne con frasi offensive legate al contatto fisico. Non appena fuori dall'autobus, l'uomo senegalese avrebbe alzato le mani in segno di negazione, cercando di chiarire che l'urto era involontario, per poi avviarsi verso le bancarelle del mercato di zona.

L'attacco con la spranga di ferro

Poco dopo aver lasciato il mezzo, i due giovani hanno raggiunto il senegalese alle spalle. Senza preavviso, lo hanno colpito al volto con una tubatura di ferro, trasformando una semplice lite verbale in una brutalità fisica. L'impatto è stato tale da far stramazzare immediatamente al suolo la vittima anziana.

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I due aggressori, dopo aver compiuto l'atto violento, si sono rapidamente dileguati dalla scena del crimine lasciando l'uomo solo a terra. La natura dell'arma utilizzata e la precisione del colpo suggeriscono una forte intenzionalità nell'infliiggere dolore, elevando la gravità dell'evento oltre la semplice rissa.

Le indagini dei Carabinieri e il ricovero

Una passante, vedendo l'uomo disteso a terra, ha prontamente allertato i soccorsi sanitari. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente sul luogo, trasportando la vittima presso il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Orsola per gli accertamenti medici e le cure necessarie. Le condizioni attuali del paziente non sono specificate nei dettagli riportati.

I carabinieri della stazione di Bologna hanno subito avviato le operazioni investigative per identificare i responsabili dell'aggressione. Gli investigatori stanno analizzando attentamente le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona circostante via Irnerio e piazzale Camillo Baldi.

Richiesta filmati e ipotesi sulla pianificazione

Oltre alle telecamere fisse, le forze dell'ordine hanno richiesto ufficialmente i filmati delle telecamere di bordo installate sull'autobus della linea 93. Questi video sono cruciali per ricostruire l'interazione iniziale tra la vittima e i due sospetti all'interno del mezzo pubblico.

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Dalle prime risultanze delle indagini, non è escluso che l'aggressione fosse stata già pianificata prima del contatto avvenuto sul bus. I detective stanno valutando se i due giovani abbiano seguito intenzionalmente la vittima dopo la discesa dal mezzo, confermando la premeditazione dell'atto violento contro il cittadino senegalese.