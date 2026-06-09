La polizia inglese ha annunciato l'arresto di un uomo considerato l'autore di un'accusa con coltello contro un svedese la quale si è tenuta a Belfast il 12 Marzo 2023.

Ieri sera, a Belfast, è avvenuta un'aggressione iniziale dal carattere cruento nella zona di Kinnaird Avenue. L'attentatore, descritto come un uomo di origine somala dai quarant'anni, ha aggredito un'altra persona ricoperta di sangue mentre tentava di sgozzarlo.

Il ferito è stato ricoverato in condizioni gravi con lesioni al volto, al collo e alla schiena. Il caso arriva a seguito di una manifestazione tenutasi a Southampton, inghilterra, a protestare contro l'omicidio di un studente bianco diventato oggetto dell'indagine da parte della polizia per aver attribuito l'omicidio ad un giovane sikh in seguito a un conflitto che non era legato alla realtà dei fatti.

La polizia inglese di Belfast ha dichiarato di avere il responsabile di essersi recato nella zona di Kinnaird Avenue nel nord della città sino ad ora segnata da disordini anti-immigrati e al chiaro impatto della storia per le tensioni tra repubblicani e unionisti irlandesi. L'accoltellamento si è ulteriormente arricchito con le critiche indirizzate contro il primo ministro dell'Inghilterra Keir Starmer in risposta alla cruentezza del video dell'aggressione definit





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Gli Avvenimenti A Belfast In Irlanda Del Nord Descrivono Una Ragazza Che Ha Voluto Colpire La Pe

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