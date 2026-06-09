Aggressione in carcere a Cassino: detenuto incendia cella e picchia due agenti

Un detenuto ha appiccato il fuoco a una cella e aggredito due agenti di polizia penitenziaria nella casa circondariale di Cassino. I poliziotti sono rimasti feriti e hanno riportato traumi psicologici. Il Sappe denuncia le difficili condizioni di lavoro.

Un grave episodio di violenza si è verificato nella casa circondariale di Cassino , in provincia di Frosinone, dove un detenuto ha aggredito due agenti della polizia penitenziaria .

Secondo quanto denunciato dal Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), l'aggressione è avvenuta nella tarda mattinata dell'8 giugno. Il detenuto, uno dei sei ragazzi ristretti nel reparto di isolamento, avrebbe appiccato il fuoco a uno sgabello all'interno della sua cella, provocando una rapida propagazione del fumo che ha coinvolto l'intero primo piano del reparto.

Per garantire la sicurezza dei detenuti presenti e scongiurare conseguenze ancora più gravi, il personale di servizio ha immediatamente avviato le procedure di emergenza, trasferendo i detenuti nelle aree passeggio. Durante queste operazioni, il detenuto ha aggredito un giovane agente, in servizio da pochi giorni, colpendolo con pugni e schiaffi.

Subito dopo, all'arrivo di un collega più esperto intervenuto in suo soccorso, il giovane ha afferrato una gamba di un tavolo prelevata dalla cella e si è scagliato contro il poliziotto, colpendolo più volte alla schiena e alle gambe. Solo il provvidenziale intervento di un altro detenuto ha consentito di evitare conseguenze ancora più gravi.

I due poliziotti sono stati soccorsi, visitati presso l'infermeria dell'istituto e poi trasferiti al pronto soccorso, dove sono stati giudicati guaribili in cinque e sette giorni. Entrambi hanno subìto un forte trauma psicologico. Donato Capece, segretario generale del Sappe, e Maurizio Somma, segretario regionale per il Lazio, hanno espresso la loro totale vicinanza e solidarietà ai colleghi feriti.

Quanto accaduto a Cassino è di una gravità inaudita e rappresenta l'ennesima dimostrazione di come il personale di polizia penitenziaria operi quotidianamente in condizioni estremamente difficili, esponendosi a rischi altissimi per garantire la sicurezza degli istituti e della collettività. Questo episodio evidenzia ancora una volta la necessità di maggiori risorse e supporto per gli agenti penitenziari, che spesso si trovano a fronteggiare situazioni di pericolo senza adeguati strumenti di difesa.

La comunità di Cassino e l'intero settore penitenziario sono scossi da quanto accaduto, e si attendono provvedimenti per garantire che episodi simili non si ripetano. Le autorità competenti stanno indagando sull'accaduto, mentre il detenuto responsabile è stato isolato e sarà sottoposto a procedimenti disciplinari e penali. La solidarietà verso gli agenti feriti è stata unanime, con messaggi di sostegno provenienti da diverse associazioni di categoria e dalle istituzioni locali.

La sicurezza nelle carceri italiane resta un tema caldo, con frequenti episodi di violenza che mettono a dura prova il personale. Questo ennesimo attacco dimostra l'urgenza di riforme strutturali che possano migliorare le condizioni di lavoro degli agenti e la gestione dei detenuti più problematici. La società civile è chiamata a riflettere su come sostenere chi ogni giorno lavora per la sicurezza di tutti, spesso a costo della propria incolumità





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