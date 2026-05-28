Aggressione nella stazione ferroviaria di Winterthur: tre persone ferite

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato tre persone nella stazione ferroviaria di Winterthur, nel Canton Zurigo. L'aggressore gridava "Allah Akbar" secondo i testimoni.
Un uomo di 31 anni è stato arrestato dalla polizia svizzera dopo aver accoltellato almeno tre persone nella stazione ferroviaria di Winterthur , nel Canton Zurigo .
L'aggressore, di cittadinanza svizzera, gridava "Allah Akbar" secondo i testimoni. L'inizio dell'aggressione sembrava essere una sola persona ferita, ma il bilancio si è aggravato con tre cittadini colpiti, tutti svizzeri di 28, 43 e 52 anni. Una persona è rimasta gravemente ferita e altre due hanno riportato lesioni di media entità. La polizia cantonale di Zurigo, la polizia cittadina di Winterthur e la polizia dei trasporti delle Ffs sono state chiamate sul luogo dell'aggressione. Si indaga per capire le motivazioni dietro all'attacco
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