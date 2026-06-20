Aggressione per una panca in palestra: arrestato a Roma il 'Piotta', 53enne con precedenti per droga

Una banale discussione per l'uso di una panca in una palestra di Torre Maura si è trasformata in una violenta aggressione. Un uomo di 53 anni, noto come 'Piotta', ha accoltellato un 39enne ed è poi fuggito. Dopo una serie di indagini, i carabinieri hanno arrestato il responsabile, che aveva già precedenti per droga.

Quella panca è mia, la devo usare io. È nata più o meno così una lite sfociata nel sangue in una palestra sulla via Casilina, a Torre Maura .

Una banale discussione avuta con un altro cliente per un attrezzo. A finire nei guai per quell'aggressione violenta è stato D.C. , un 53enne romano noto nel quartiere come il 'Piotta', solamente omonimo del noto rapper. Un personaggio già indagato in passato dai carabinieri per questioni di droga.

A fare le spese della furia del 'Piotta' è stato un uomo di 39 anni, accoltellato al fianco sinistro. Trasportato d'urgenza al Policlinico Casilino, si è salvato grazie a un delicato intervento chirurgico. Il 'Piotta', invece, dopo l'aggressione era scappato.

A quel punto sono scattate le indagini dei carabinieri del nucleo operativo di Casilina e della stazione Alessandrina che, coordinati dalla procura, hanno arrestato l'uomo arrestato l'uomo che già nel 2021, quando era tornato dalla Spagna a Roma per partecipare al compleanno della figlia, era finito nei guai per questioni di droga. Ora il 'Piotta' deve rispondere di una nuova accusa.

Secondo quanto emerso, al culmine di un breve scambio di battute per l'utilizzo della panca della palestra, avrebbe prelevato un oggetto dal proprio zaino - probabilmente una lama - per colpire la vittima, allontanandosi subito dopo a bordo della propria autovettura e facendo perdere le proprie tracce. La fuga e lo stato di irreperibilità mantenuto nei giorni successivi, hanno evidenziato un concreto pericolo di fuga.

Per questi motivi i carabinieri hanno intensificato le ricerche, eseguendo perquisizioni personali e domiciliari che hanno permesso di rinvenire e sequestrare indumenti del tutto compatibili, per colore e tipologia, con quelli presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Nel pomeriggio del 17 giugno, a causa della costante pressione investigativa esercitata dai carabinieri che ormai avevano stretto il cerchio attorno a lui, il 'Piotta' era intenzionato a presentarsi spontaneamente presso la casa circondariale di Rebibbia, accompagnato dal proprio avvocato difensore, quando è stato localizzato dai carabinieri che lo hanno raggiunto e lo hanno condotto in caserma per sottoporlo al fermo di indiziato di delitto, informando contestualmente la procura che ha disposto il suo trasferimento a Regina Coeli





romatoday / 🏆 5. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aggressione Palestra Torre Maura Accoltellamento Piotta Carabinieri Droga Roma

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DALLA ROMA ALLA JUVE: 30 Milioni di Eurowww.calciomercato.it

Read more »

Aiuto cuoco bengalese muore dopo aggressione al rientro dal lavoro: indagini in corsoUn giovane aiuto cuoco bengalese di 30 anni è morto all'ospedale di Padova dopo essere stato vittima di un'aggressione tra Venezia e Marghera. La famiglia chiede verità e giustizia mentre la Procura indaga.

Read more »

Aggressione in parco a Brescia: tentato strangolamento di due bambini, arrestato 29enneUn 29enne nigeriano con precedenti per spaccio ha aggredito due bambini in un parco a Brescia, tentando di strangolarne uno. L'intervento della madre e di un passante ha evitato il peggio. L'uomo è stato arrestato per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, con revoca del permesso di soggiorno e procedura di espulsione avviata.

Read more »

Un'indagine tra aggressione e coraggio i cittadini di Brescia intervenireUn episodio di violenza di un giovane nigeriano intervallato da un coraggio civile di cittadino pakistano, la portata della polizia • L'asserezione di una comunità e le sue ripercussioni legali.

Read more »