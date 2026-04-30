Aggressione Shock a Familiari di Arbitra Under 17 Dopo Partita di Calcio

Una partita di calcio femminile Under 17 a Venaria è degenerata in un'aggressione ai familiari dell'arbitra, a seguito di un rigore contestato. I tifosi del Venaria, in gran parte genitori delle giocatrici, hanno insultato e aggredito fisicamente la famiglia dell'arbitra. Il giudice sportivo ha sanzionato il club con un'ammenda.

Una scena sconcertante si è verificata allo stadio di Venaria domenica scorsa, durante una partita di calcio femminile Under 17 . L'incontro, terminato con la vittoria del Torino per 4-3 grazie a un rigore contestato fischiato negli ultimi minuti, è degenerato in un'aggressione ai familiari dell'arbitra, una giovane donna di soli sedici anni.

La tensione, già alta a causa dell'esito della partita, è esplosa immediatamente dopo la trasformazione del penalty, scatenando la furia dei tifosi del Venaria. Questi, in gran parte identificati come genitori delle giocatrici, hanno preso di mira la famiglia dell'arbitra presente sugli spalti, sfociando in insulti, spinte e persino violenza fisica. La ricostruzione dei fatti, curata dal giudice sportivo Armando Francia, dipinge un quadro allarmante di comportamenti inaccettabili e di una pericolosa escalation di violenza.

I sostenitori del Venaria, frustrati dalla decisione arbitrale e dall'immediata realizzazione del rigore, hanno iniziato a intonare cori offensivi nei confronti della giovane arbitra. La situazione è precipitata quando alcuni di loro hanno tentato di superare la recinzione per entrare in campo, spinti dalla rabbia e dal desiderio di confrontarsi direttamente con la direttrice di gara.

In un momento di grande drammaticità, le stesse giocatrici del Venaria hanno cercato di placare gli animi dei propri genitori, implorandoli di fermarsi e di non compromettere ulteriormente la situazione. Una di loro, in particolare, ha rivolto un accorato appello al padre, esclamando: 'Papà smettila che mi stai facendo vergognare'.

Tuttavia, la situazione è peggiorata quando i tifosi hanno individuato tra gli spettatori i familiari dell'arbitra. La madre della giovane è stata bersagliata di insulti e spinte, mentre il padre, anch'esso arbitro, è intervenuto per proteggere la moglie e il figlio minore, un bambino di dodici anni. Purtroppo, l'intervento del padre si è concluso con un pugno al volto, che ha provocato un sanguinamento al labbro.

La famiglia, terrorizzata, è riuscita a rifugiarsi negli spogliatoi e a chiamare il 112 per chiedere aiuto. Nonostante la richiesta di intervento da parte dell'arbitra ai dirigenti del Venaria, questi ultimi non hanno agito prontamente, lasciando che la situazione degenerasse ulteriormente. L'arrivo delle forze dell'ordine è stato quindi determinato dalla chiamata diretta dei familiari dell'arbitra, che si trovavano in una situazione di grave pericolo.

Al momento dell'intervento della polizia, i responsabili si erano già allontanati, rendendo difficile l'identificazione e l'arresto dei colpevoli. Il giudice sportivo ha sanzionato il Venaria con un'ammenda di 400 euro per il comportamento dei propri sostenitori, ma ha riconosciuto che la sanzione è stata contenuta grazie al tentativo delle giocatrici di placare gli animi.

L'episodio ha sollevato un'ondata di indignazione e preoccupazione nel mondo del calcio femminile, mettendo in luce la necessità di contrastare con fermezza ogni forma di violenza e di tutelare la sicurezza degli arbitri e dei loro familiari. La vicenda sottolinea l'importanza di promuovere una cultura del rispetto e della sportività, sia tra i giocatori che tra i tifosi, e di educare i giovani al valore del fair play e della correttezza





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Calcio Femminile Aggressione Arbitro Venaria Under 17

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Roma, doppio arresto tra Prati e Termini: aggressione ai Carabinieri e tentato scippo in centroControlli intensificati a Roma nelle zone di Prati e Termini, dove i Carabinieri del Nucleo...

Read more »

Aggressione a Golders Green: due ebrei accoltellati a LondraUn uomo armato di coltello ha accoltellato due persone della comunità ebraica a Golders Green, Londra. L'aggressore ha tentato di attaccare altri passanti ebrei ed è stato fermato da Shomrim e successivamente immobilizzato dalla polizia con un taser. Le vittime sono state soccorse da Hatzola.

Read more »

Aggressione a Milano durante la rimozione di manifesti per Sergio RamelliUn uomo di 33 anni è stato aggredito a calci e pugni da un gruppo di persone a Milano mentre rimuoveva manifesti dedicati a Sergio Ramelli. Romano La Russa condanna fermamente ogni forma di violenza politica, indipendentemente dall'orientamento degli aggressori, e invita a non superare certi limiti durante la commemorazione.

Read more »

Aggressione a Londra: Arrestato un uomo a Golders GreenUn uomo di 45 anni è stato arrestato a Londra dopo aver tentato di aggredire due persone nel quartiere ebraico di Golders Green e aver poi attaccato gli agenti di polizia. Le vittime sono state trasportate in ospedale in condizioni stabili.

Read more »

Finisce a pugni la partita di pallone tra ragazzine a Venaria: aggrediti i parenti dell’arbitraUna decina di «tifosi», in gran parte genitori delle calciatrici dell'Under 17 femminile, hanno offeso e picchiato i genitori e il fratellino 12enne della raga…

Read more »

Denunciati 4 militanti di estrema destra per l’aggressione del 33enne sorpreso a strappare i manifesti…Hanno età compresa tra i 35 ed i 37 anni e precedenti di polizia specifici. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare tutti i soggetti coinvolti

Read more »