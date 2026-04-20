Aggressioni a Cesena: 34 ultras del Catanzaro colpiti da 134 anni di DASPO

Dopo gli scontri avvenuti in occasione della partita di Serie B tra Cesena e Catanzaro, le autorità hanno emesso 34 DASPO per un totale di 134 anni di interdizione, a seguito di indagini condotte dalla Digos.

Una massiccia operazione di polizia ha portato all'emissione di ben 34 provvedimenti di DASPO nei confronti di altrettanti ultras del Catanzaro , responsabili di gravi violenze avvenute a Cesena in occasione di una partita del campionato di Serie B . La vicenda ha avuto inizio quando il gruppo di tifosi calabresi, dopo essere atterrato all'aeroporto di Verona, ha raggiunto la città romagnola a bordo di un pullman a noleggio.

Già durante il tragitto, gli individui si erano preparati allo scontro indossando travisamenti e armandosi con aste, bastoni e oggetti contundenti, manifestando una chiara volontà bellicosa volta a cercare il contatto fisico con i sostenitori locali. Giunti all'altezza di viale Oberdan, i soggetti hanno forzato l'autista a fermare il veicolo dopo aver avvistato alcuni tifosi del Cesena seduti presso un locale della zona. Nonostante le vittime dell'aggressione non fossero minimamente legate al mondo ultras, i tifosi del Catanzaro hanno scatenato una violenta rissa utilizzando calci, pugni e le armi improprie che avevano portato con sé. Le vittime, trovandosi in una condizione di netta inferiorità numerica, hanno cercato di difendersi utilizzando le sedie del locale, riportando ferite e contusioni prima che il tempestivo arrivo delle forze dell'ordine riuscisse a sedare gli animi ed evitare conseguenze ben più drammatiche. Le indagini, coordinate dalla Digos della Questura di Forlì e dal Commissariato di Cesena in stretta sinergia con la Questura di Catanzaro, si sono rivelate complesse e meticolose. Gli investigatori hanno dovuto analizzare e incrociare una mole enorme di materiale video, estrapolato sia dalle telecamere di videosorveglianza urbana e dello stadio, sia dalle riprese effettuate dalla polizia scientifica durante la giornata dell'evento. L'identificazione è stata resa particolarmente ardua dal fatto che quasi tutti i responsabili avevano adottato misure per coprire il volto proprio per evitare l'identificazione e garantire la propria impunità. Nonostante tali accorgimenti, la Divisione Anticrimine ha lavorato senza sosta per dare un nome e un volto agli aggressori, arrivando a emettere provvedimenti interdittivi che spaziano dai 2 agli 8 anni di durata, per un totale complessivo di 134 anni di DASPO. Per nove di questi ultras, già noti alle autorità per precedenti simili, è stato inoltre richiesto l'obbligo di firma per la durata di cinque anni, una misura restrittiva severa che dovrà ora essere convalidata dal Tribunale di Forlì per garantire che tali episodi di violenza non si ripetano in futuro. Questo episodio rappresenta un duro colpo per la cultura sportiva e la sicurezza pubblica, evidenziando ancora una volta come la violenza legata al tifo continui a rappresentare un'emergenza sociale difficile da debellare. Le istituzioni coinvolte hanno sottolineato la ferma volontà di perseguire ogni atto di teppismo, indipendentemente dalla squadra di appartenenza, ribadendo che gli stadi e le aree limitrofe devono restare luoghi dedicati allo sport e alla civile convivenza. Oltre ai provvedimenti di natura penale e preventiva già citati, le autorità stanno valutando ulteriori azioni per monitorare le trasferte a rischio, cercando di prevenire simili spedizioni punitive che mettono a repentaglio l'incolumità dei cittadini e dei tifosi pacifici. La collaborazione tra le questure di diverse regioni è stata determinante per il successo dell'operazione, dimostrando una capacità di risposta coordinata ed efficace contro un fenomeno che troppo spesso macchia l'immagine del calcio italiano. La vicenda si chiude con una nota di severità che punta a fungere da deterrente, mandando un segnale chiaro a chiunque intenda utilizzare lo sport come scusa per atti criminali, assicurando che lo Stato non abbasserà la guardia contro la violenza negli stadi





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