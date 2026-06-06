Occorrono informazioni sulle identità degli aggressori, su eventuali retaggi del reato e sull'accertamento della loro appartenenza alla banda Latin King.

Il 22enne di origine nordafricana arrestato alla stazione Certosa, ucciso in ospedale dopo avere ricevuto colpetti da parte di alcuni individui in divisa Latin King è stato destinatario di provvedimenti di fermo.

Ieri è stato fermato un altro indagato, un ventinovenne, ed è scattata una serie di perquisizioni nelle abitazioni dei sospettati. Gli indagati sono otto, tutti residenti a Milano e nei comuni limitrofi e lo riferisco agli agenti della Squadra Mobile, delegati dal pm alla Procura guidata da Marcello Viola, lo stanno cercando all'estero, presuntivamente in Spagna. L'inchiesta è focalizzata sull'accertamento della loro appartenenza alla pandilla Latin King e sull'ipotesi di un rito di iniziazione.

Autoricatti e intimidazioni contro allievi della scuola militare: alcune foto emergono dei profitti sotto copertura, uomini armati minacciavano le vittime a suon di minacce di morte il prof di storia del '900 dice di essere stato violentato sul filo d'onore durante un'ora in cui 'soffiava, piangeva e era esibito i suoi genitali. Anche sangue è emerso da fonti sparse all'interno dell'istituto.

Pamela Genini, che ha მიდიალებს, tre di loro liberati, è al via il processo contro Gianluca Soncin dopo le 76 coltellate, la tomba profanata e Francesco Dolci tra i testimoni, oublié est dans un tableau, est-ce vrai





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