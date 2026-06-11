Aggressioni militari e notizie di cronaca

Il testo contiene notizie relative a attacchi militari e notizie di cronaca, tra cui l'annuncio del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamica di aver colpito basi in Kuwait e Bahrain, la dichiarazione del presidente americano Donald Trump di voler fermare gli attacchi all'Iran e la notizia della morte di Beatrice a 2 anni dopo aver subito botte e essere costretta a fumare.

Il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamica ( Irgc ) ha annunciato di aver colpito basi in Kuwait e Bahrain in risposta ai raid aerei statunitensi contro l'Iran.

Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa iraniana Irna, l'Irgc ha dichiarato di aver colpito diciotto importanti obiettivi appartenenti all'esercito statunitense presso le basi di Ali al-Salem e Ahmad al-Jaber in Kuwait e la base aerea di Sheikh Isa in Bahrain. Inoltre, l'Irgc ha riferito di aver colpito la base quartier generale della Quinta flotta statunitense in Bahrain, come riportato da media statali di Teheran.

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli attacchi all'Iran finiranno presto e che i funzionari iraniani gli hanno chiesto di fermare i bombardamenti. Gli Stati Uniti hanno utilizzato 49 missili Tomahawk per colpire target all'interno dell'Iran, alcuni dei quali a 65 chilometri da Teheran.

La coppia di Uomini e Donne, Angela Caloisi e Paolo Crivellin, aspetta un bambino e Vasco ha tenuto un concerto a Rimini, affermando che non ha bisogno di parlare dal palco, poiché le sue canzoni fanno da supporto. Beatrice è morta a 2 anni dopo aver subito botte e essere costretta a fumare.

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