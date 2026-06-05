Agguato a Napoli: giovane disabile gambizzato per un like su Instagram

Un 29enne con una gamba amputata è stato vittima di un agguato a Napoli. L'aggressore, legato alla camorra, lo ha attirato con una scusa e gli ha sparato alla gamba sana dopo una lite per un like sul profilo della fidanzata. La vittima rischia di perdere la gamba.

Un agguato pianificato e non una rapina. È quanto emerso dalle indagini della polizia di Napoli sull'aggressione subita da un giovane con disabilità. La vittima, un 29enne a cui nel 2019 era già stata amputata una gamba a causa di un grave incidente stradale, è stato gambizzato a colpi di pistola.

In un primo momento il giovane aveva riferito di essere stato vittima di una rapina. Poi gli accertamenti della polizia, basati sull'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e su testimonianze, hanno fatto emergere la verità. Il ragazzo, assistito dall'avvocato Francesco Petruzzi, ha confermato la nuova versione dei fatti. L'aggressore, legato da vincoli di parentela con elementi della camorra, avrebbe contattato il 29enne dopo che questi aveva messo un like sul profilo social della sua fidanzata.

Un gesto apparentemente innocuo che ha scatenato la reazione violenta. Il presunto autore, con una scusa, ha fissato un appuntamento telefonico. La vittima si è recata sul posto in sella a uno scooter insieme a un altro giovane. Quando il 29enne è sceso in strada, l'aggressore ha estratto una pistola e gli ha sparato un colpo alla gamba sinistra, quella ancora sana, per poi dileguarsi.

Prima di fuggire, gli ha sfilato l'orologio, che è stato successivamente restituito a seguito di una trattativa. Il 5 giugno la vittima sarà sottoposta a un delicato intervento chirurgico in ospedale per salvare la gamba. La notizia ha scosso l'opinione pubblica napoletana. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha commentato: 'Un atto di violenza inaudito, che dimostra come la camorra usi metodi mafiosi anche per futili motivi.

Chiediamo che la giustizia faccia il suo corso e che il responsabile venga punito severamente.

' La comunità locale esprime solidarietà alla vittima e alla sua famiglia. Intanto la polizia prosegue le indagini per identificare e catturare l'aggressore. Il movente legato a un like sui social evidenzia la pericolosa escalation di violenza tra i giovani, spesso alimentata da dinamiche di gelosia e controllo. Il caso riporta l'attenzione sulla piaga della criminalità organizzata a Napoli e sulla necessità di interventi sociali e educativi per prevenire simili tragedie.

La vittima, un ragazzo già provato dalla vita, rischia ora di perdere completamente l'uso della gamba. I medici dell'ospedale partenopeo dove è ricoverato stanno facendo il possibile per evitare l'amputazione. L'avvocato Petruzzi ha dichiarato: 'Il mio assistito è distrutto, sia fisicamente che psicologicamente. Non si aspettava una reazione così spropositata per un semplice like.

È un ragazzo che ha già sofferto tanto e ora si trova di nuovo a lottare per la sua incolumità.

' La procura di Napoli ha aperto un fascicolo per tentato omicidio e lesioni gravissime. Si attendono sviluppi nelle prossime ore. L'agguato, avvenuto in un quartiere della periferia nord di Napoli, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e sul controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine. Molti cittadini chiedono più presenza sul campo e interventi mirati per contrastare la camorra.

La vittima, intanto, è sotto choc e assistita da psicologi. La sua famiglia ha lanciato un appello: 'Basta violenza, non si può morire per un like.

' L'episodio è stato ripreso da diverse telecamere di sorveglianza, che hanno permesso di ricostruire la dinamica. Le immagini mostrano l'aggressore avvicinarsi con decisione e sparare senza esitazione. Un gesto che conferma la premeditazione. Il giovane, caduto a terra, è stato soccorso da passanti che hanno chiamato il 118.

Trasportato d'urgenza in ospedale, è stato operato per fermare l'emorragia. Ora la prognosi resta riservata. La notizia ha avuto ampia eco sui media nazionali, riaccendendo il dibattito sull'uso dei social network e sulle conseguenze di azioni apparentemente innocue. Molti giovani hanno espresso solidarietà alla vittima sui social, con hashtag come #bastaviolenza e #perunlike.

La polizia ha intensificato i controlli nella zona e sta setacciando le aree limitrofe per trovare l'aggressore. Si ritiene che si sia dato alla fuga, forse aiutato da complici. Le indagini sono coordinate dalla squadra mobile di Napoli, che sta esaminando anche i tabulati telefonici per risalire ai contatti della vittima. La speranza è che presto si possa rendere giustizia a un ragazzo già segnato dal destino





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