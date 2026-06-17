Agguato di camorra a Napoli: ucciso Antonio Mauro, ex vicino al clan Contini

Antonio Mauro, 47 anni, è stato assassinato a colpi di arma da fuoco sotto casa in via Rosaroll, a Napoli. L'agguato, di stampo camorristico, è avvenuto davanti a decine di passanti. La vittima era ritenuta vicina al clan Contini. Indagini in corso.

Un agguato di stampo camorristico ha sconvolto il quartiere di Napoli nella serata di ieri. Antonio Mauro , 47 anni, pregiudicato con precedenti per reati legati alla criminalità organizzata e in passato ritenuto vicino al clan Contini, è stato ucciso sotto casa, in via Rosaroll, intorno alle 22.

L'uomo è stato inseguito e circondato da un gruppo di sicari armati, che hanno fatto fuoco contro di lui davanti a decine di passanti, in una strada ancora affollata per il clima estivo e l'alta circolazione di automobili. Nonostante i tentativi di fuga, Mauro non ha avuto scampo ed è caduto sotto i colpi di arma da fuoco, morendo sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono in corso e si cercano i responsabili, con l'ipotesi che si tratti di un regolamento di conti tra clan rivali per il controllo del territorio. Il quartiere, già segnato dalla presenza della camorra, è stato teatro di un'esecuzione che richiama alla mente le peggiori pagine di violenza della criminalità organizzata napoletana.

Le forze dell'ordine stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire agli assassini e ricostruire la dinamica esatta dell'agguato. L'omicidio riaccende i riflettori sulla persistente forza della camorra a Napoli e sulla necessità di interventi più incisivi per contrastare il fenomeno. La comunità locale è scossa dall'ennesimo atto di violenza, che dimostra come la criminalità organizzata continui a seminare terrore nelle strade della città, nonostante gli sforzi delle autorità.

Mauro era già noto alle forze dell'ordine: in passato era stato coinvolto in diverse inchieste per associazione camorristica e traffico di droga, ma era stato recentemente scarcerato. Le sue frequentazioni e i suoi legami con il clan Contini lo rendevano un bersaglio sensibile. Gli inquirenti non escludono che l'agguato possa essere legato a una faida interna al sodalizio criminoso o a un'operazione di riorganizzazione del potere sul territorio.

La vittima, che abitava nella zona, era stata vista poco prima dell'omicidio mentre rientrava a casa. I sicari erano probabilmente appostati nelle vicinanze e hanno agito con rapidità, colpendo a morte Mauro prima di darsi alla fuga. Il caso è seguito dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che coordina le indagini. Si attendono sviluppi nelle prossime ore, mentre la città piange un'altra vittima innocente della camorra.

La speranza è che l'azione delle forze dell'ordine possa portare presto a una svolta nelle indagini e a nuovi arresti





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Camorra Napoli Omicidio Antonio Mauro Clan Contini

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Napoli, può essere la settimana di Allegri: il tecnico incontrerà il Milan per la risoluzionePotrebbero essere giorni decisivi per l'annuncio di Massimiliano Allegri al Napoli.

Read more »

Napoli, la mossa per Gila è un chiaro segnale di quale strada vuole prendere AllegriMassimiliano Allegri non è ancora stato ufficializzato dal Napoli, ma le prime mosse di mercato sembrano già offrire qualche indizio sulle possibili idee tattiche del nuovo corso azzurro.

Read more »

Napoli, piano di rinnovo e cessioni per la prossima stagioneIl Napoli studia la strategia per il mercato tra conferme, nuovi innesti e possibili partenze, con focus su Anguissa e un terzino destro.

Read more »

Napoli, agguato a via Pontenuovo: ucciso Antonio Mauro, 48 anni, precedenti per reati graviUn uomo di 48 anni, Antonio Mauro, è stato assassinato a colpi di pistola da due sicari in scooter mentre cercava di raggiungere la propria casa nel centro di Napoli. La polizia indaga sui possibili collegamenti con la camorra e sui motivi dell'agguato, anche se la vittima, sebbene con precedenti, non era direttamente affiliata a clan noti. L'omicidio è avvenuto in una strada frequentata, causando anche alcuni feriti. Le autorità stanno esaminando le immagini di videosorveglianza e raccogliendo prove sulla scena del crimine.

Read more »