Le sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero generale nazionale che potrebbe causare disagi in vari settori. Le rivendicazioni includono un aumento dei salari e la denuncia di miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza.

L' agitazione sindacale in vista di un generale nazionale di 24 ore potrebbe causare disagi in vari settori, tra cui trasporti, scuole e sanità . Le sigle sindacali coinvolte sono la Confederazione unitaria di base (Cub), i sindacati Sgb, Adl Varese, Si Cobas e Usi Cit.

Le rivendicazioni includono un aumento dei salari, condizioni di lavoro inadeguate e la denuncia di miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Lo sciopero potrebbe interessare tutti i settori pubblici e privati, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi.

Tuttavia, saranno garantiti i servizi minimi. Per quanto riguarda i trasporti, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, mentre i collegamenti marittimi e autostradali potrebbero essere interessati. La funicolare Como-Brunate potrebbe non essere garantita, mentre la scuola potrebbe essere interessata dalla mobilitazione. Sono anche garantiti i servizi minimi nel settore sanitario.

Il report lavoro 2026 denuncia le cause che hanno spinto le sigle sindacali a proclamare l'agitazione, tra cui l'esplosione dei prezzi dei beni essenziali e il part-time involontario. Viene anche evidenziato come l'Inail abbia registrato 1.093 denunce per infortuni mortali nel 2025, di cui 8 riguardanti giovani studenti





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Agitazione Sindacale Sciopero Generale Trasporti Scuole Sanità Salari Part-Time Involontario Inail Genocidio A Gaza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israele conferma uccisione capo militare Hamas a Gaza: ultime news oggi 27 maggioCapo intelligence Hamas gravemente ferito in raid contro Odeh

Read more »

Israele uccide il nuovo capo militare di Hamas a Gaza, escalation in Libano e CisgiordaniaL'esercito israeliano ha eliminato Odeh, nominato da poco a guidare il braccio armato di Hamas, in un raid che ha causato anche vittime civili. Il premier Netanyahu conferma il ruolo di Odeh nell'intelligence durante l'attacco del 7 ottobre. Nel frattempo, Tel Aviv allarga le operazioni in Libano contro Hezbollah e intensifica quelle in Cisgiordania, mentre i colloqui per il cessate il fuoco sono bloccati. Il ministro della difesa Katz annuncia piani per la "migrazione volontaria" da Gaza. Bilancio: quasi 900 morti palestinesi dopo la tregua, oltre 72.000 dall'inizio della guerra.

Read more »

Papa Leone, nuovo appello per Gaza «Il popolo non riceve ancora aiuti»«Siano rispettati i diritti di tutti». «A Gaza bisogna ricominciare a ricostruire». Papa Leone XIV sceglie ancora una volta parole nette sulla crisi in Medio Oriente e lo...

Read more »

Israele uccide il nuovo capo militare di Hamas a GazaIl ministro della Difesa israeliano annuncia l'eliminazione di Mohammed Odeh, quarto comandante del braccio armato di Hamas, e ribadisce l'impegno a colpire tutti i responsabili del massacro del 7 ottobre.

Read more »