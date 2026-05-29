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Agitazione sindacale in vista di un generale nazionale di 24 ore

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Agitazione sindacale in vista di un generale nazionale di 24 ore
Agitazione SindacaleSciopero GeneraleTrasporti
📆5/29/2026 4:18 AM
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Le sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero generale nazionale che potrebbe causare disagi in vari settori. Le rivendicazioni includono un aumento dei salari e la denuncia di miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza.

L' agitazione sindacale in vista di un generale nazionale di 24 ore potrebbe causare disagi in vari settori, tra cui trasporti, scuole e sanità . Le sigle sindacali coinvolte sono la Confederazione unitaria di base (Cub), i sindacati Sgb, Adl Varese, Si Cobas e Usi Cit.

Le rivendicazioni includono un aumento dei salari, condizioni di lavoro inadeguate e la denuncia di miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Lo sciopero potrebbe interessare tutti i settori pubblici e privati, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi.

Tuttavia, saranno garantiti i servizi minimi. Per quanto riguarda i trasporti, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, mentre i collegamenti marittimi e autostradali potrebbero essere interessati. La funicolare Como-Brunate potrebbe non essere garantita, mentre la scuola potrebbe essere interessata dalla mobilitazione. Sono anche garantiti i servizi minimi nel settore sanitario.

Il report lavoro 2026 denuncia le cause che hanno spinto le sigle sindacali a proclamare l'agitazione, tra cui l'esplosione dei prezzi dei beni essenziali e il part-time involontario. Viene anche evidenziato come l'Inail abbia registrato 1.093 denunce per infortuni mortali nel 2025, di cui 8 riguardanti giovani studenti

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Agitazione Sindacale Sciopero Generale Trasporti Scuole Sanità Salari Part-Time Involontario Inail Genocidio A Gaza

 

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